Navidad 2021: ¿cuáles son los riesgos de comprar indiscriminadamente utilizando tu tarjeta de crédito?

Sin duda alguna, el mes de diciembre no solo trae consigo la tan esperada celebración de Navidad y Año Nuevo, también se incrementan las compras y, en consecuencia, los gastos. Por dicha razón, muchas veces las personas no miden bien su presupuesto y recurren a las tarjetas de crédito, cuyo uso indiscriminado puede generar complicaciones en nuestra salud financiera.

Primero, pongámonos en contexto. De acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tarjeta de crédito “es un instrumento de pago mediante el cual accedes a una línea de crédito por un plazo determinado”.

Para Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, el primer problema que supone utilizar de manera indiscriminada una tarjeta de crédito es el desorden, ya que “no tienes un control de lo que consumes con la tarjeta y terminas comprando de más”, sostuvo en diálogo con La República.

En ese caso, ¿cuál es la otra alternativa? El especialista refiere que muchas personas optan por realizar el pago mínimo o un monto mayor a este. “Pero en ese escenario la tasa de interés es altísima” , aclara. “Puede ser más del 50% al año, versus un préstamo personal que puede tener una tasa por debajo del 20%”, sostiene.

De igual manera, el experto no recomienda retirar efectivo de la tarjeta para hacer compras, “ya que esa tasa puede estar por encima del 80% sin ningún problema. Eso es enormemente caro”, lamenta.

¿Hay alguna penalidad por pagar el monto mínimo?

Carrillo Acosta manifiesta que no existe penalidad alguna. “No. La ventaja de pagar el mínimo es que no te cobran ningún recargo más allá de los intereses y además no te califican como mal pagador en las centrales de riesgo” . No obstante, “el mínimo no es un pecado mortal siempre y cuando sea un tema temporal (...), te puede salvar de una emergencia”, puntualizó.

Aumento de la tasa de referencia: ¿qué es y en qué afecta a la economía?

El Instituto Peruano de Economía define la tasa de referencia como “aquella que establece la entidad encargada de la política monetaria de cada país (en el caso peruano el Banco Central de Reserva), para influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo entre diferentes entidades bancarias. Es decir, sirve de referencia a la tasa de interés interbancaria”, reza en su portal web.

En tanto, Carrillo explica a este medio que “la tasa de referencia significa el monto que el BCR establece para prestar dinero a los bancos para que estos a su vez le presten a personas naturales y jurídicas”. Como su nombre lo dice, es la tasa de referencia también entre los bancos, señala.

Pero, ¿qué sucede si esta tasa se encarece?

“Los bancos para conseguir dinero les va a costar más caro porque la tasa de referencia estaba en 0,25% hasta hace algunos meses. Ahora, está en 2%”, subrayó. De igual manera, “les resultará más caro conseguir ese dinero, a su vez, ese sobrecosto lo van a trasladar al cliente” , manifestó.

Es preciso señalar que esta es una medida que realiza el BCR para controlar la inflación, “para que no haya tanto dinero en la economía. Esta es la lógica que se sigue”, puntualizó.

En diciembre, las y los trabajadores del sector formal reciben su gratificación de acuerdo a la ley. Foto: El Popular

Errores más comunes al momento de utilizar una tarjeta de crédito

Falta de planificación y de control, así lo define Jorge Carrillo. El error principal es no llevar un control de lo que se está consumiendo. “O sea, si yo gano 2.000 soles, entonces voy a destinar para compras navideñas 600 soles. Para esto, primero debo establecer primero un monto (...) y al final después de cada consumo de la tarjeta yo debería llevar un registro” , señaló.

El catedrático sostuvo que, a consecuencia de no llevar un registro, el monto se hace impagable. “Al final se termina el mes de diciembre y te das con la sorpresa de que no consumiste 600, sino 1.000 soles. Entonces eso se va a volver impagable si no cuentas con el dinero a fin de mes”, acotó.

¿Qué sucede si tengo una tarjeta de crédito y no la uso?

Carrillo indicó a esta redacción que no recomienda a una persona poseer tarjetas si no las utilizará, por dos razones:

Incrementa tu deuda potencial: los bancos y/o financieras cuando (...) ven que tienes una tarjeta de crédito que no estás usando, igual te incrementa el riesgo (...) porque eso se llama deuda potencial, por lo que pueden optar o no en brindarte otros préstamos y/o productos.

los bancos y/o financieras cuando (...) ven que tienes una tarjeta de crédito que no estás usando, igual te incrementa el riesgo (...) porque eso se llama deuda potencial, por lo que pueden optar o no en brindarte otros préstamos y/o productos. Cobro de membresía: es probable que, al no utilizar este ‘plástico’, vas a tener que pagar por concepto de membresía, “que es una comisión que te cobra por tener derecho al sistema de beneficios”, afirmó.

En el último caso, la mayoría de entidades bancarias exonera de esta membresía a sus clientes siempre y cuando realicen cualquier consumo mensual, sin monto mínimo.

Recomendaciones para darle una buena utilidad a tu tarjeta de crédito

El docente de Pacífico Business School sugirió utilizar el método de crédito directo o pago total, “ en el que consumes durante el mes, llega la fecha de pago y la dejas en cero; es decir, pagas todo” , refirió.

La ventaja es que en cualquier tarjeta pagas cero intereses, aprovechas las promociones y a la par ganas millas/puntos y hasta puedes obtener días gratis sin intereses. “Esa es la mejor forma de usar la tarjeta. Claro, siempre y cuando puedas pagar todo”, señaló.

Consecuencias del endeudamiento

Además de autogenerarte un deficiente récord crediticio en las centrales de riesgo, el problema abarca otros ámbitos igual de importantes, que van más allá del hecho de acceder o no a préstamos. Así lo afirma Jorge Carrillo Acosta, experto en temas financieros.