Arequipa: nombran a liquidador para vender los bienes de propietarios de PrestaPerú

Arequipa. Para los ahorristas afectados por el cierre de la cooperativa PrestaPerú en agosto del 2019, la detención de Los Embaucadores del Sur es resultado de sus denuncias y constante lucha para recuperar sus ahorros.

Tras el cierre de esta entidad financiera, unos 800, de más de 8.000 socios afectados, decidieron conformar la Asociación de Recuperación de Ahorros de PrestaPerú. En entrevista con La República, Henry Hurtado, uno de los integrantes de esta agrupación, recordó que en su momento denunciaron a 32 funcionarios y trabajadores de esta cooperativa.

El último miércoles 8 de diciembre, en un mega operativo, la Policía Nacional capturó a 11 de 14 personas con pedido de detención preliminar por 15 días. Hurtado agrega que aún faltan incluir a exgerentes de sucursales, cajeros y trabajadores que ellos habían identificado como responsables.

“A nosotros nos agradó esta detención, pero no nos alegró, porque son dos caminos diferentes. El penal para para ellos por haber robado el dinero de los ahorristas, pero el otro camino que sí nos importa es recuperar nuestro dinero. Faltan capturar a más cabezas y supongo que lo harán por tiempos”, indicó.

En los Embaucadores del Sur también están vinculados los excongresistas Juan Carlos Eguren y Gustavo Rondón Fudinaga, a quienes se les allanó dos inmuebles en Lima. Hurtado recuerda que antes del cierre de PrestaPerú, se escuchaban rumores que Eguren se había prestado una fuerte suma de dinero y que no había pagado. “También hemos escuchado el nombre de otros excongresistas”, aseguró.

Recuperación de dinero

Hurtado agregó, además, que la semana pasada, el Poder Judicial ya designó a un liquidador, quien deberá proceder con la venta de los bienes de los propietarios de PrestaPerú y la recuperación de otros que tengan testaferros, para poder al fin recuperar un porcentaje de su dinero.

“El interventor de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) ha culminado todas las intervenciones y ha enviado la documentación correspondiente al Poder Judicial. Ya se nombró a un liquidador y ahora estamos a la espera de saber cómo y dónde ejecutará y cuáles son las condiciones. Estimamos otros dos años y medio más, estamos avanzando a paso de tortuga, pero lo estamos haciendo”, agregó.

Apoyo a ahorristas de Credicoop