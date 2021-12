Oferta maderera representó el 0,7% de las exportaciones no tradicionales a octubre

La gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (Adex) informó que la exportación de madera entre enero y octubre alcanzó los US$ 97 millones 681 mil, un crecimiento de 32,2% si se compara con el mismo periodo del año pasado (US$ 73 millones 871 mil); sin embargo, cayó 3,9% frente al 2019 (US$ 101 millones 619 mil).

No obstante, a pesar de su potencial –el 85% del territorio nacional tiene aptitud forestal–, en estos 10 meses del año los envíos apenas representaron el 0,7% del total de las exportaciones no tradicionales (poco más de US$ 13.050 millones).

Por ello, a fin de impulsar la recuperación y desarrollo de este sector, el gremio exportador, PromPerú y WWF Perú organizaron el Foro de madera y acabados para la sostenibilidad en la construcción, en el que se abordaron temas como oportunidades y tendencias, potencialidad del sector forestal, entre otros.

Uno de los grandes retos es la deforestación, causada en gran medida por la extrema pobreza y la exclusión social. En ese contexto, uno de los recursos más abundantes e importantes es el forestal maderable, su buen manejo pone en valor los bosques, genera puestos de trabajo y evita la deforestación.

Principales destinos

La recuperación de los despachos de madera en estos 10 meses fue impulsada por Francia y Estados Unidos, que incrementaron su demanda en 175,3% y 60,6%, de forma respectiva. Los porcentajes altos se deben a un efecto estadístico en vista de la situación por la pandemia en el 2020.

El principal comprador en el periodo de tiempo analizado fue China con US$ 30 millones 186 mil, casi el mismo monto del año anterior (US$ 30 millones 045 mil). El gigante asiático representó el 30,9% del total exportado.

Luego se ubicó Francia con US$ 16 millones y Estados Unidos con US$ 11 millones 208 mil. Completaron el top five México (US$ 6 millones 950 mil) y República Dominicana (US$ 6 millones 250 mil).

Productos

Los productos semimanufacturados (US$ 58 millones 27 mil) fueron los más exportados, representando el 59,4% del total. Destacaron las maderas molduradas, las perfiladas longitudinalmente y las tablillas y frisos.

El segundo en el ranking fue la madera aserrada (US$ 25 millones 366 mil), que representó el 25,9% del total, seguido de productos para la construcción (US$ 5 millones 467 mil), muebles y sus partes (US$ 3 millones 446 mil), madera chapada y contrachapada (US$ 2 millones 645 mil) y productos manufacturados (US$ 1 millón 145 mil), entre otros.