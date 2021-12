Adex: en 4% se incrementan las exportaciones de pisco respecto a cifras prepandemia

Las exportaciones de pisco entre enero y septiembre del presente año tuvieron ganancias por US$ 5 millones 144 mil y superaron en 4% la cifra de la prepandemia (US$ 4 millones 916 mil), según la Asociación de Exportadores (ADEX).

La bebida bandera llegó a 34 destinos, siendo EE. UU. su principal importador con US$ 2 millones 804 mil y España, con US$ 406.076. Además, detallaron que otras regiones donde se obtuvieron ganancias fueron Países Bajos, con US$ 381.999; Francia, con US$ 240.116 y Australia. Les siguieron Colombia, Reino Unido, Argentina, Alemania y Bélgica. De este grupo, solo la última nación redujo su demanda, en -5%.

Además, las compañías que lideran el ranking son Destilería La Caravedo S.R.L., Bodega San Isidro S.A.C., Viña Tacama S.A., Bodega San Nicolás S.A., Macchu Pisco S.A.C., Destilería Nacional S.R.L., Santiago Queirolo S.A.C., Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C., Bodegas Viñas de Oro S.A.C. y Bodegas Don Luis S.A.C.

Campaña de fin de año

En vistas a la campaña de fin de año, las pequeñas bodegas de pisco tienen buenas expectativas e impulsarán la venta junto con otros productos, aprovechando la reactivación no solo en el extranjero sino en todo el país.

Además, la vicepresidenta del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carmen Robatty de Moquillaza, confió en fortalecer el trabajo con las instituciones públicas, a fin de acelerar la completa recuperación del sector.

Además, Robatty indicó que las pequeñas bodegas están interesadas en acceder al sello Safe Travels, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a destinos turísticos y prestadores de servicios turísticos que cumplen con los protocolos sanitarios diseñados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, informaron que representantes de la Dirección de Turismo (Dircetur) están asesorándolos en el cumplimiento de los requisitos. “En Ica, por ejemplo, tienen el sello no solo lugares turísticos como la Plaza de Armas, el caserío de Cachiche, Laguna de Huacachina, la Islas Ballestas, Playa La Mina, y las Líneas de Nazca, sino también, bodegas de pisco y vino”, dijo la representante.

Además, en vistas a las fiestas de Año Nuevo y la temporada de verano, la Robatty recomendó a los operadores turísticos incluir a las bodegas a fin de ofrecer mayor variedad de recorridos temáticos en los que se de a conocer las características del pisco, su elaboración, historia, etc.