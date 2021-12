¿Cuánto es el salario mínimo en los países de América Latina en 2021?

El salario mínimo es la cantidad mínima que se le debe pagar a un trabajador a través de una ley establecida por las actividades laborales que hayan desempeñado en un tiempo determinado, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas ”, explica la OIT.

Además, tiene una gran importancia como parte de las políticas sociales de un país para lograr disminuir la pobreza y la desigualdad. Y no puede ser rebajado “ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”, agrega el organismo.

Debido a su importancia en los ámbitos social, económico y político, a continuación te presentamos una guía que incluye los salarios mínimos que están establecidos por ley para 2021 en algunos países de América Latina.

Argentina

Desde el miércoles 1 de septiembre, el salario mínimo en Argentina es de US$ 298,03 al mes.

Perú

El salario mínimo en Perú, conocido como remuneración mínima vital (RMV), es de US$ 227,54 al mes (siempre y cuando se laboren ocho horas diarias o 48 horas semanales).

Chile

El salario mínimo en Chile se divide en tres y es mensual:

Trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años: US$ 438,36

Trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años: US$ 327,01

Ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales: US$ 282,56

Brasil

En el caso de Brasil, el salario mínimo de 2021, efectivo desde enero, es de US$ 213,17 al mes.

Uruguay

A partir del 1 de enero de 2021, el salario mínimo nacional en Uruguay es de US$ 421,98 mensuales.

Bolivia

Según el Decreto Supremo n.° 4501 del 1 de enero de 2021, el salario mínimo en Bolivia es de US$ 313,96 mensuales, tanto para trabajadores del sector público como del privado.

México

En el país, el salario mínimo se divide en dos áreas geográficas:

Zona Libre de la Frontera (43 municipios de seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas): US$ 10,02 al día

Resto del país: US$ 6,65 diarios

Sin embargo, el salario mínimo en el país aumentará para 2022, según anunciaron el miércoles Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasami).

El salario mínimo en México incrementará 22% en ambas áreas a partir del 1 de enero de 2022. Por tanto, quedará de la siguiente manera:

Zona Libre de la Frontera Norte: US$ 12,23 al día

Resto del país: US$ 8,12 diarios

Guatemala

Aquí, el salario mínimo se divide por actividades económicas y van desde los US$ 10,96 hasta los US$ 12 diarios:

No agrícolas: US$ 12 al día

Agrícolas: US$ 11,64 diarios

Exportadora y de maquila: US$ 10,96 por día

Belice

John Briceño, primer ministro de Belice, señaló en su discurso sobre el presupuesto para el año fiscal 2021/2022 que el salario mínimo es de 5 dólares por hora. No se especifica qué tipo de dólares; sin embargo, en Belice la moneda es el dólar beliceño.

El Salvador

El último 1 de agosto, las nuevas tarifas de salario mínimo de El Salvador entraron en vigor. En este país, se divide en seis sectores, donde el salario mínimo más bajo es de US$ 8 y el más alto, de US$ 12 al día.

Los siguientes montos también son de salarios mínimos diarios:

Recolección de caña de azúcar: US$ 8,96

Recolección de café: US$ 8

Sector agropecuario, pesca y otras actividades agrícolas: US$ 8

Comercio, servicios, industria, ingenios azucareros y otras actividades de agroindustria: US$ 12

Maquina textil y confección: US$ 11,81

Beneficio de café: US$ 8,96

PUEDES VER: El incremento de la remuneración mínima vital podría concretarse en el primer trimestre del 2022

Honduras

Las nuevas tarifas del salario mínimo en Honduras entraron en vigor el 1 de julio de este año. Aquí, los montos se dividen en 11 ramas de actividad económica y aumentan según la cantidad de trabajadores por empresa. El rango está entre los US$ 9,78 y los US$ 18,57 diarios.

Las siguientes cifras también son salarios mínimos por día:

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

De 1 a 10 trabajadores: US$ 9,78

De 11 a 50: US$ 10,32

De 51 a 150: US$ 11,09

De 151 en adelante: US$ 11,88

Explotación de minas y canteras

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,37

De 11 a 50: US$ 13,77

De 51 a 150: US$ 15,93

De 151 en adelante: US$ 17,83

Industria manufacturera

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,12

De 11 a 50: US$ 13,96

De 51 a 150: US$ 16,15

De 151 en adelante: US$ 18,08

Electricidad, gas y agua

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,80

De 11 a 50: US$ 14,22

De 51 a 150: US$ 16,44

De 151 en adelante: US$ 18,41

Construcción

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,55

De 11 a 50: US$ 13,96

De 51 a 150: US$ 16,15

De 151 en adelante: US$ 18,08

Comercio al por mayor y menor

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,55

De 11 a 50: US$ 13,96

De 51 a 150: US$ 16,15

De 151 en adelante: US$ 18,08

Restaurantes y hoteles

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,55

De 11 a 50: US$ 13,96

De 51 a 150: US$ 16

De 151 en adelante: US$ 17,41

Transporte almacenamiento y comunicaciones

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,68

De 11 a 50: US$ 14,09

De 51 a 150: US$ 16,30

De 151 en adelante: US$ 18,24

Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,92

De 11 a 50: US$ 14,34

De 51 a 150: US$ 16,59

De 151 en adelante: US$ 18,57

Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,31

De 11 a 50: US$ 13,71

De 51 a 150: US$ 15,86

De 151 en adelante: US$ 17,75

Actividades de hospitales

De 1 a 10 trabajadores: US$ 13,31

De 11 a 50: US$ 13,71

De 51 a 150: US$ 15,67

De 151 en adelante: US$ 17,21

Nicaragua

Las nuevas tarifas de salario mínimo están vigentes en Nicaragua desde el último 1 de marzo. Se dividen en 10 sectores y el rango va de US$ 4,41 hasta US$ 9,37 diarios.

Los siguientes montos son salarios mínimos al día:

Agropecuario: US$ 4,1

Pesca: US$ 6,37

Minas y canteras: US$ 7,52

Industria manufacturera: US$ 5,63

Industrias sujetas a régimen fiscal: US$ 6,57

Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional: US$ 4,41

Electricidad y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones: US$ 7,68

Construcción, establecimientos financieros y seguros: US$ 9,37

Servicios com. sociales y personales: US$ 5,87

Gobierno central y municipal: US$ 5,22

Costa Rica

Los salarios mínimos de Costa Rica para 2021 se dividen por tipo de trabajador. El Gobierno muestra algunos salarios por jornada ordinaria (que van desde los US$ 17,06 hasta los US$ 34,58) y otros al mes (que van desde los US$ 511,86 hasta los US$ 1.093,34).

A continuación, todos los tipos de trabajadores:

Trabajador en ocupación no calificada: US$ 17,06 por jornada ordinaria

Trabajador en ocupación semicalificada: US$ 18,55 por jornada ordinaria

Trabajador en ocupación calificada: US$ 18,97 por jornada ordinaria

Trabajador en ocupación especializada: US$ 22,28 por jornada ordinaria

Trabajador de especialización superior: US$ 34,58 por jornada ordinaria

Trabajador en ocupación no calificada (genérico): US$ 511,86 mensuales

Trabajador en ocupación semicalificada (genérico): US$ 550,01 mensuales

Trabajador en ocupación calificada (genérico): US$ 575,88 mensuales

Técnico medio en educación diversificada: US$ 603,48 mensuales

Trabajador en ocupación especializada (genérico): US$ 650,31 mensuales

Técnico de educación superior: US$ 743,73 mensuales

Diplomado de educación superior: US$ 803,26 mensuales

Bachiller universitario: US$ 911,08 mensuales

Licenciado universitario: US$ 1.093,34 mensuales

Panamá

El salario mínimo mensual en Panamá es, en promedio, de US$ 625 y se negocia cada dos años. Este entró en vigor desde enero de 2020. En enero de 2022, debe entrar uno nuevo, según la ley.

Paraguay

Desde el ajuste que entró en vigor el 1 de julio de este año, el salario mínimo en Paraguay es de US$ 330,81 mensuales.

Ecuador

El salario mínimo que estableció Ecuador para 2021 es de US$ 400 mensuales. Se le conoce como salario básico unificado (SBU).

Colombia

El Gobierno colombiano estableció el salario mínimo para 2021 en US$ 242,02 mensuales y US$ 28,36 en auxilio de transporte.

PUEDES VER: TC declara infundada demanda contra la ley de negociación colectiva

Venezuela

De acuerdo con Freddy Ñañez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, el salario mínimo en el país se estableció en 7.000.000 de bolívares, lo que al tipo de cambio de hoy es de US$ 1,74 mensuales.

Puerto Rico

Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, el salario mínimo en el país es de US$ 7,25 por hora.

Cuba

Granma, medio de difusión oficial de Cuba, informó que el salario mínimo para la isla en 2021 es de US$ 87,48 mensuales.

República Dominicana

En el mes de julio, el salario mínimo en República Dominicana se estableció en US$ 351,91 mensuales para las empresas grandes; en US$ 325,51 para las empresas medianas; en US$ 218,18 para empresas pequeñas; y en US$ 202,35 paras las microempresas.

Con información de CNN.