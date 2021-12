Inflación en el sur desaceleró, pero sigue por encima del promedio nacional

La inflación desaceleró en el mes de noviembre de 0.58% a 0.45%, pero en las regiones del sur sus porcentajes siguen por encima del promedio nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Apurímac (0.91%), Tacna (0.80%) y Puno (0.80%) son las regiones con mayor inflación. Los rubros que registraron más alza fueron alojamiento, agua, electricidad, gas doméstico y otros combustibles.

Arequipa (0.58%) y Cusco (0.52%) aparecen con menor variación en el sur, sin embargo, no dejaron de presentar incremento de precios. En la región imperial, 140 productos sufrieron la variación. En los mercados de Cusco las habas verdes, la papaya, la palta y el pollo presentan aumentos de S/ 0.30 céntimos y S/ 2.

“Antes con 100 soles se podían hacer las compras de la semana, ahora es insuficiente, ya no se cubre la canasta básica familiar. Mes tras mes es lo mismo , con los mismos sueldos, ya no alcanza . En las casas ya no se come con pollo”, indicó Juan Cansio, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC).

El golpe más duro a la economía familiar está en el gas doméstico que subió en 10% durante el último mes. El precio del balón de GLP (Gas Licuado de Petróleo) comenzó una nueva suba el mes de diciembre. En las distribuidoras de Cusco se vende entre S/ 57 y S/60 de acuerdo, a la marca.