Exportaciones acumuladas a octubre superan el total logrado en 2020

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó este viernes que las exportaciones peruanas de enero a octubre del 2021 llegaron a US$ 45.074 millones, lo que significa un crecimiento de 38% respecto al mismo periodo de 2020.

Con dicho resultado los envíos superaron todo lo exportado el año pasado (US$ 41.672 millones), periodo en que el comercio mundial se vio más afectado por la COVID-19.

A detalle, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 31.823 millones (41%), mientras que las exportaciones no tradicionales, US$ 13.251 millones (31%); ello se explica por la mayor producción de bienes a nivel nacional, sumado a los mayores precios de los principales commodities, como el petróleo y el cobre.

Mientras que, comparado a 2019, el total de exportaciones se mantiene en US$ 1.000 millones por debajo (ver cuadro).

Asimismo, la balanza comercial acumulada al undécimo mes de 2021 refleja un incremento de 21% (US$ 7.011 millones de este año contra US$ 5.794 millones de 2020).

Foto: Mincetur

Por sectores

Todos los sectores, sin excepción, elevaron su exportación desde enero a octubre de 2021, destacando joyería (165%), metalurgia (84,2%), textil-confecciones (72%), hidrocarburos (62,2%), pesca (42%), químico (30%) y agroexportación (18%).

La agroexportación ha continuado creciendo en los primeros diez meses de (18%), y se espera superar el récord de 2020. Aquí, resulta excepcional el crecimiento de los envíos de palta (41,4%), que alcanzó los US$ 1.156 millones y arándano (29,7%) que bordeó los US$ 1.000 millones.

Por otro lado, la exportación pesquera creció 42% gracias a las mayores ventas de concha de abanico (92%), harina y aceite de pescado (61% y 50%) y filete de pescado (44,5%). La exportación de pota - el segundo producto pesquero más importante - aumentó en 8,5%.

Finalmente, en el negocio metalúrgico destacaron las mayores ventas de alambre de cobre (105%); mientras que en el sector de textil-confecciones, se presentan mayores ventas de productos de lana y pelo fino (75%) y algodón (70%)