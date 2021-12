Pobladores de Chumbivilcas: “No somos antimineros, queremos respeto y responsabilidad social y ambiental”

La minera Las Bambas, propiedad de la corporación china MMG, anunció que suspendería sus actividades a mediados de diciembre por el bloqueo de la vía nacional denominada Corredor Minero del Sur, por parte de pobladores de la provincia de Chumbivilcas en Cusco. Al respecto, La República conversó con Luis Huamaní Fuentes, presidente del Comité de Lucha del Corredor Minero de Chumbivilcas.

- Las Bambas ha anunciado que podría paralizar sus operaciones porque el paro está impidiendo que llegue sus suministros, ¿cómo toman ustedes esta situación?

Nosotros no es que pensamos mal o bien, sino que sabemos que en la práctica la empresa MMG Las Bambas no cierra las minas y siguen operando, acá no se ha movido ni una persona.

Es una burla más, es una estrategia de parte de la empresa minera para poder seguir operando y para poder también calmar algunas luchas sociales; es lo que pensamos nosotros, está comprobado en la práctica.

-Ellos no han dicho que vayan a cerrar la mina, sino que van a paralizar sus operaciones porque no pueden trabajar sin sus suministros, a causa del paro.

Efectivamente, esa era nuestra plataforma de lucha porque ellos no nos toman en cuenta el pliego de lucha. Mandan policías, ponen denuncias contra nosotros; entonces, hasta que se solucione este conflicto tienen que paralizar, tienen que ser conscientes los de la minera MMG Las Bambas. Eso es obvio porque el Gobierno no está teniendo buenos funcionarios, los ministros especialmente en este caso de Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones no están solucionando.

Ellos declaran vía nacional con el objetivo de no dar el derecho de franja marginal, el derecho de servidumbre. Por eso es el conflicto con Transportes y Comunicaciones. No es justo que hagan atropellos para poder cubrir de esa manera a la mina sin importar que estén violando la Constitución Política del Perú y la Ley de las Comunidades Campesinas.

Eso no quiere decir que nosotros vamos a levantar la huelga, no. La huelga continúa, ahora estamos haciendo un preventivo con unas cuantas comunidades, pero en las próximas semanas se viene una huelga mancomunada de las 18 comunidades campesinas de Chumbivilcas, que va a ser más fuerte.

En ese sentido, se están haciendo las coordinaciones internas del caso para tener una reunión con el Ejecutivo. Seguramente, estará presente el señor Castillo con todos los ministros. Asimismo, vamos a invitar al gerente general de MMG Las Bambas.

-¿Para cuándo sería eso?

Estamos en coordinación. Vamos a invitar ya no a un alto comisionado ni viceministros. En este caso, van a tener que asumir la responsabilidad, tendrán que asumir sus funciones los mismos ministros de Energía y Minas, de Transportes, el mismo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y el presidente Pedro Castillo. Son las personas a las que vamos a invitar con oficio para que estén presentes en la zona de Capaccmarca, en Chumbivilcas. Asimismo, a MMG Las Bambas.

-Están preparando los oficios, entonces.

Sí, estamos preparando. Por ahora no nos importa que paralicen o no paralicen. No pueden seguir atropellando nuestros derechos. Nosotros no somos antimineros como dice un sector de la prensa, solo queremos respeto y responsabilidad social y ambiental. Es todo, no tenemos otras cosas que reclamar tampoco.

-Dígame, ¿cuándo se inició este problema?

Se inició con el señor Martín Vizcarra un 16 de noviembre del año 2016, que de la noche a la mañana declara vía nacional. Antes de que se declare vía nacional la mina de alguna manera estaba cumpliendo su responsabilidad social, al menos llevaba leche, azúcar, y otros productos importantes, lo que le pedíamos daba.

Desde que el señor Martín Vizcarra declara vía nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de ahí hasta hoy día la mina dice que esto es vía nacional, y tienen toda la razón. Es una vía por la que cualquier persona jurídica y natural puede circular. Pero para que sea vía nacional no cumple ni administrativa ni técnica ni legalmente.

Una vía que solo es utilizada por una empresa privada la declaran vía nacional. No es de interés público, no interconecta puertos y aeropuertos, capitales departamentales, no interconecta dos países, no pasa más de 2.000 vehículos de diferentes categorías por la carretera, solo pasa los vehículos de Las Bambas.

Por eso, nosotros hemos presentado una demanda de acción popular y ha sido admitida. Estamos esperando la resolución de parte de la Corte Superior de Justicia de Lima que está demorando hasta ahora.

-Entonces, sigue la protesta en el corredor minero en demanda de sus derechos, pero también están preparando cartas para invitar al presidente Castillo y a ministros, así como a representantes de Las Bambas; ¿qué esperan de esa reunión?

Nosotros vamos a invitar al gerente de MMG Las Bambas para que diga por qué razón, cuál es el motivo para que no consideren parte del componente minero la carretera que ellos utilizan al cien por ciento. Es lo que tienen que responder, porque la Ley de Minería obliga a ellos que toda carretera utilizada exclusivamente por empresa privada tiene que considerar zona de influencia directa ambiental social.

Entonces, para eso que nos diga alguna ley que les ampara para que no puedan considerar zonas de influencia directa ambiental, por qué razón, si la ley les obliga para que nos pueda considerar.

Ahora, Transportes y Comunicaciones nos tiene que responder por qué razón han declarado vía nacional, que nos demuestre según decreto supremo 017-2007-MTC, porque así como no se puede violar la Constitución Política del Perú ni las normas técnicas peruanas, mucho menos la Ley de Comunidades Campesinas.

Nosotros estamos por las justas razones, no estamos pidiendo dinero, que se respeten nuestros derechos. Es todo. Nosotros vivimos de nuestra agricultura, de la ganadería, de nuestro propio trabajo. No dependemos del Gobierno, sino de nosotros mismos. Nos vienen a contaminar, ya no cosechamos lo mismo nuestros productos, nuestros animales ya no desarrollan como debe ser. El problema es grande, el conflicto se va a expandir si el Ejecutivo no lo soluciona en su momento.