Rally imparable de la urea en el mercado internacional: sube 61% para Perú a octubre del 2021

Perú importó un total de 287 millones 254 mil 973 kilos de urea por un valor CIF de US$ 122 millones 622 mil 815 entre enero y octubre del 2021. Ello representa un importante descenso en volumen frente a igual periodo de 2020, pero un gran y preocupante incremento en valor.

En efecto, de acuerdo a un informe compartido por el portal agraria.pe, durante enero y octubre del 2020, se importaron 312 millones 211 mil 94 kilos de urea por un valor total de US$ 81 millones 179 mil 307. Es decir, 4.000 toneladas de urea por cada millón de dólares, aproximadamente; mientras que, a octubre del 2021, por cada millón de dólares solo se puede comprar, hoy, poco más de 2.000 toneladas.

“El alza de 61% en precios, subiendo de US$ 0,266 kilo a US$ 0,427 afecta seriamente al agro. Inclusive, en octubre 2021 sube a US$ 0,530 kilo”, advierte Agrodata, base de datos de la que parte el reporte.

Los resultados de los diez primeros meses de 2021 se revelan largamente superiores, incluso al total de los doce meses de 2020, cuando se importó por un valor de US$ 99 millones 225 mil 809. Esto se debe a un alza de 61% en los precios este año, subiendo de US$ 0,266 el kilo hasta US$ 0,530 el kilo en octubre último.

Urea, dominio ruso en el Perú

De acuerdo al informe, el principal proveedor de urea para el mercado peruano este año es Rusia, que logró colocaciones hasta octubre por US$ 84 millones 22 mil 443 (69% del total de envíos).

A continuación se ubicaron China, con US$ 31 millones 313 mil 72;, Indonesia, con US$ 3 millones 569 mil 443; Singapur, con US$ 3 millones 458 mil 218; Alemania, con US$ 169.801; y otros con montos menores que juntos sumaron US$ 89.184.

Entre las principales empresas importadoras del rubro se posicionaron Molinos & Cia SA, Ceres Perú SA, Equilibra Perú SA, Gavilón Perú SRL, e Inka Agri-Resources SAC.