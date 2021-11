Intendente de la SBS confirma que Credicoop Arequipa quebró

Credicoop Arequipa, que cuenta con 96 agencias a nivel nacional, quebró. Así lo confirmó Mario Zambrano, intendente de supervisión de cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la misma que intervino dicha entidad financiera de ahorro y crédito este martes 30 de noviembre.

La acción de la SBS implica la suspensión de operaciones de Credicoop, ante la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, según se precisa en la Resolución SBS n.° 03904-2021. Según Zambrano esto significa que: “en primer lugar que la cooperativa no tiene capital, no tiene patrimonio, tiene un patrimonio negativo. Significa en concreto que los activos totales de la cooperativa no alcanzan para pagar al total de los depósitos”..

Zambrano dio detalles a RPP sobre lo qué ocurrirá ahora que dejaron de atender las agencias de la cooperativa. Explicó que, en primer lugar, la etapa de intervención permitirá identificar los activos con los que cuenta Credicoop. A continuación, el proceso pasará a una siguiente instancia que es la disolución y liquidación, la cual estará a cargo de terceros que, con la información recogida sobre el diagnóstico actual de la financiera, se procederá conforme a ley.

De acuerdo a la prelación, primero se respetan los derechos laborales y dependiendo de la real situación de la cooperativa, se determinará si habrá la posibilidad de devolver una parte o nada de los depósitos a los socios.

“Recuerde que esta cooperativa ya perdió patrimonio, significa que si tu liquidaras todos tus activos, no te alcanzaría para los depósitos. Esta cooperativa tiene, aproximadamente, de acuerdo a la información de Credicoop, unos casi S/ 500 millones en depósitos y con la cifra de junio, ya tiene un patrimonio negativo de S/ 199 millones. Es decir, ya hay parte de los depósitos que se perdieron”, explicó el intendente en RPP.