Clientes de Credicoop Arequipa temen perder ahorros tras quiebre de cooperativa

Jorge Cárdenas se dirigía a la agencia de Credicoop Arequipa para hacer el retiro de S/ 80.000 de sus ahorros cuando, al llegar, se dio con la sorpresa de la intervención de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ocurrida este martes 30 de noviembre.

El adulto mayor de 75 años tenía más de S/ 100.000 ahorrados producto del trabajo de varios años. “Ningún representante de la cooperativa nos ha dado alguna explicación, estoy preocupado porque yo solo vivo de mis ahorros”, señala.

Él es uno de los muchos clientes que confiaron en esta cooperativa y que ahora no tienen certeza de qué ocurrirá con su dinero. La República recogió los testimonios de estas personas, quienes expresaron angustia y molestia por lo sucedido.

Carmen Abarca tenía invertidos S/ 20.000 en la financiera, pensaba junto con su esposo construir un departamento. El dinero era producto del retiro de su AFP, pero ahora lo siente perdido.

Pablo Arce Coaguila (63) tenía un monto mayor: S/ 70.000. “Ayer vine y estaba abierto, ahora me entero y me dicen que está cerrado. Ese dinero es de mi jubilación, de eso vivo”, señala.

Otro caso es dela hija de la señora María C. quién depositó S/ 15.000 el último sábado en una cuenta de plazo fijo. “Si los trabajadores ya sabían que estaban en pérdida, porque aceptaron el dinero de mi hija. He venido a exigir que me devuelvan la plata, solo han pasado tres días”, indicó la cliente.

Consultas

La SBS puso a disposición de los socios cooperativos afectados diferentes canales de atención donde podrán realizar sus consultas: