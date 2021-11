Cambios en régimen tributario minero contra el tiempo

Luego de que la semana pasada se aprobara en el Pleno del Congreso de la República casi por unanimidad el presupuesto público del año fiscal 2022, gracias a un diálogo constante entre el Ejecutivo y Legislativo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscará replicar este trabajo conjunto para conseguir que el Parlamento le otorgue al Gobierno las facultades para legislar en materia tributaria.

No obstante, los plazos son cortos, pues el Ejecutivo busca aprobar gran parte de la reforma tributaria antes de fin de año para que pueda tener efecto a partir del 2022. Por ello, pidió al Congreso darle prioridad a este tema.

“Considerando que el Congreso está cerrando y que no va a reabrir hasta marzo, y hay una serie de leyes que si no se dan antes del 31 de diciembre, en caso del impuesto a la renta o las empresas mineras, no se pueden aplicar constitucionalmente el próximo año, entonces sería un problema para el país”, expresó el titular del MEF, Pedro Francke, a un medio local.

Asimismo, dijo que en caso no se les otorgue las facultades, desde su despacho insistirán en presentar proyectos de ley a través del Congreso, sin embargo, este proceso sería más lento.

“Insistiremos por la parte de presentación de proyectos de ley para tratar de avanzar en las cosas que nos parecen urgentes e indispensables, ahora evidentemente el avance va a ser mucho más lento y complejo, y las necesidades que tiene el Perú son grandes”, agregó Francke.

Régimen minero

Uno de los principales ejes de la reforma tributaria que propone el Ejecutivo es realizar cambios al régimen fiscal minero, ya que actualmente las empresas mineras están obteniendo ganancias mayores de lo proyectado por el alza de los precios de los minerales.

Y es que, gracias a este nuevo período de precios históricamente altos de los minerales, el ministro Francke calcula que la minería tendría hasta US$ 15.000 millones adicionales, por lo que considera que es momento de realizar cambios al régimen fiscal minero, ya que estima que la cotización del cobre se mantendrá —aproximadamente— un 25% por encima de su cotización del 2020.

Al respecto, el economista José de Echave señala que es un buen momento para que se modifique el actual régimen fiscal y considera que la propuesta del Gobierno es acertada, ya que no se están creando nuevos impuestos, sino que se están elevando las tasas del impuesto especial a la minería en los tramos más altos de margen operativo, es decir, de los que están teniendo más ganancias con el alza de los precios. Además de incrementar las regalías.

Asimismo, resaltó que esta reforma sea con asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI), pues garantizará que el sector minero no pierda competitividad.

“Sería muy importante que se apruebe a fin de año para que la nueva política tributaria comience a regir a partir del 2022 y permita una mayor recaudación y una mejor recuperación económica”, señaló De Echave.

Por su parte, Francisco Pantigoso, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, señaló que para una reforma de este tipo se necesita una mayor discusión que involucre también a los contribuyentes. Criticó, además, que la propuesta sea muy general y no se precise cuál será la tasa máxima que se aplicaría en caso de conseguir las facultades.

Avanza EIA de proyecto minero

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó la continuidad de las mesas de trabajo con las comunidades en Espinar, en Cusco, en el marco de la consulta previa en torno al proyecto minero Explotación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

“El 1° de diciembre, el Minem alcanzará una propuesta de adenda del plan de consulta previa para su evaluación y aprobación; y el 14 de ese mes se desarrollará una reunión para tratar los temas relacionados con la PCM, el Minem y el Minam”, precisó.

Se acordó crear una comisión entre la Oficina General de Gestión Social del Minem y las comunidades originarias.

