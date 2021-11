Latam presenta plan de reorganización de US$ 8.190 millones para salir de la quiebra

Latam Airlines Group S.A. presentó un plan de reorganización para lograr salir del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU. Además, ha llegado a un acuerdo con partes interesadas para que logre reducir su deuda y salga de la quiebra bajo nuevos dueños. Se propone la inyección de US$ 8.190 millones al grupo, lo que le permitirá a Latam continuar con sus servicios en sus filiales.

Tras salir del proceso, se espera que Latam tenga una deuda total de aproximadamente US$ 7.260 millones y una liquidez de US$ 2.670 millones. La empresa espera que la audiencia para confirmar el plan de reorganización se realice el próximo marzo del 2022.

PUEDE VER Presupuesto 2022 contempla bono extraordinario para ONP

“Los dos últimos años se han caracterizado por dificultades en todo el mundo: hemos perdido amigos y familiares, colegas y seres queridos. Así enfrentamos la mayor crisis del sector de la aviación, en la que prácticamente se paralizó la industria. Aunque nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group S.A.

De esta forma la deuda sería amortizada y tendrían una liquidez adecuada en un periodo de incertidumbre continua para la aviación mundial, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones, lo cual sería una ventaja para Latam y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

Detalles del plan

El grupo tiene la intención de lanzar una oferta de US$ 800 millones en acciones ordinarias mediante la emisión de acciones ordinarias que se abrirán a los actuales accionistas de Latam de acuerdo con sus derechos preferentes y que estará respaldado por las partes interesadas de la reestructuración.

Además, el plan prevé la emisión de tres clases de bonos que pueden convertirse en acciones. De acuerdo con la legislación chilena, los actuales accionistas también tendrán derecho a comprarlas, pero su estructura las hace más atractivas para los acreedores y accionistas que apoyan el plan, dijo Alvo.

Bonos convertibles A que serán entregados a algunos los acreedores no garantizados de la matriz de LATAM en liquidación por sus créditos permitidos en el marco del plan. Bonos convertibles B que serán suscritos y adquiridos por accionistas anteriormente mencionados y los bonos convertibles C que serán adjudicados a ciertos acreedores no garantizados a cambio de una combinación de fondos nuevos a Latam y de atender sus créditos con sujeción a ciertas limitaciones y retenciones de los grupos interesados en la reestructuración.

Además, los bonos convertibles pertenecientes a las clases B y C se entregarán, total o parcialmente, en consideración de una nueva contribución de dinero por un importe total de US$ 4.640 millones totalmente respaldada por los grupos interesados en la reestructuración de Latam.

Por otro lado, Latam conseguirá US$ 500 millones en una nueva línea de crédito comprometida conocida como Revolving Credit Facility (RCF) y aproximadamente US$2.250 millones en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea mediante un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos.