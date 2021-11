Importaciones peruanas a octubre superan en 16,8% los niveles prepandemia

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) informó que las importaciones peruanas alcanzaron los US$ 41.479 millones entre enero y octubre de este año, lo que representó un crecimiento de 44,5% frente a similar periodo del 2020, explicado por la recuperación de la economía nacional e internacional.

Al respecto, Carlos Adriano Pérez, jefe de estudios económicos del CIEN-ADEX, señaló que las cifras registradas responden a la baja base de comparación del año pasado cuando se inició la COVID-19. No obstante, también influyeron los mayores precios por la inflación externa y el aumento del tipo de cambio, el cual se encuentra en niveles históricos actualmente.

“El crecimiento ha sido de tal manera que, si comparamos los números con lo reportado en enero-octubre del 2019, se observa una variación positiva de 16,8%. Incluso, en el periodo analizado del 2021, el valor importado ya equivale al 97,8% del total del 2019, año previo a la pandemia”, explicó.

A detalle, si se compara lo registrado en octubre, las compras peruanas del exterior aumentaron en 33,9% respecto al mismo mes del 2020, alcanzando los US$ 4.517 millones gracias al buen desempeño en todos los sectores, resaltando las adquisiciones del sector metalmecánico y químicos. Comparado con octubre del 2019, el alza es de 17,7%.

Desagregado

De acuerdo al reporte del CIEN-ADEX, entre enero y octubre las mayores importaciones fueron del sector metalmecánica (US$ 14.286 millones) al concentrar el 34,4% del total con un ascenso de 45,5% frente al mismo lapso del 2020. Resaltó la demanda de celulares por US$ 1.120 millones, mientras que los productos más dinámicos fueron las motocicletas y trimotos con US$ 272 millones y un aumento de 146,3%.

Todos los sectores registraron alzas a excepción del textil (-0,4%), la pesca (-3,4%) y la minería (-4%). En azul cerraron el químico (35,2%), el agro (29,3%), hidrocarburos (103,2%), siderometalurgia (82,9%), minería no metálica (79,6%), confecciones (8,2%), maderas (55,8%) y varios (25,2%).

En cuanto a la procedencia por continentes, Asia fue la principal región proveedora con el 42,3% del total y un incremento de 50,9%. A nivel de países, resaltó China con el 28,3% de concentración. El producto estrella fue el celular con un aumento de 35,4%.