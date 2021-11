Siete proyectos mineros iniciarían su construcción el próximo año

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el Perú tiene una cartera con 43 proyectos de construcción de minas, cuya inversión global asciende a US$ 53.168 millones.

A detalle, son 35 los proyectos que van a iniciar una construcción de minas (greenfield), mientras que los ocho proyectos restantes buscan la ampliación o reposición de minas ya existentes (brownfield).

Además, hay cinco proyectos que están en etapa de construcción por una inversión de US$ 7.056 millones, mientras que tres se encuentran en etapa de ingeniería de detalle (US$4.229 millones), 11 en la fase de factibilidad (US$ 10.497 millones) y 24 en la de prefactibilidad (US$ 31.386 millones).

Inversiones próximas

Luego de que este año se iniciara la construcción de los proyectos Ampliación Shouxin en Ica y Pampacancha en Cusco, los cuales en conjunto suman una inversión estimada de US$ 210 millones, y el proyecto Pampacancha haya puesto en marcha sus operaciones durante el primer semestre del 2021; para el próximo año se tiene previsto el inicio de construcción de siete proyectos mineros, lo cual implicaría una inversión de US$ 4.417 millones.

En este grupo se encuentran los proyectos Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros. Así como también el inicio de construcción del proyecto cuprífero Magistral en Áncash y el proyecto de refinería Planta de Cobre Río Seco en Lima, según proyecta el Minem.

Además, se tiene previsto que para el periodo 2023-2025 inicien su etapa de construcción al menos cuatro proyectos mineros que suman una inversión de US$ 7.336 millones (ver infografía).

Es importante mencionar que hay 28 proyectos mineros que aún no han determinado la fecha de inicio de construcción porque se encuentran en una etapa temprana. En este último grupo se concentra una inversión estimada de US$ 11.753 millones.

Regiones mineras

Si bien la cartera de proyectos mineros se encuentra en 17 regiones a lo largo del territorio nacional, es Cajamarca la que tiene mayor participación en la inversión global del portafolio, pues alberga a cinco proyectos estimados en US$ 18.050 millones. El que más destaca es Yanacocha Sulfuros, que precisamente iniciaría su construcción el próximo año.

Apurímac ocupa el segundo lugar con siete proyectos por una inversión conjunta de US$ 10.199 millones.

Régimen fiscal minero con asesoría del FMI

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, señaló que se encuentran a la espera de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) envíe su reporte con recomendaciones orientadas a un nuevo impuesto a la minería en el Perú.

El funcionario explicó que la asesoría del FMI es clave porque se busca que esta reforma no afecte la competitividad de la minería.

Asimismo, dijo que el Gobierno está buscando que las empresas mineras inviertan a través de obras por impuestos en las zonas del entorno.

Las cifras

10.342 millones de dólares se invertirían en 2021- 2025, según el Minem.

73,4% de la inversión total de la cartera de proyectos se ejecutaría después del 2025.