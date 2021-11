Inversión pública: nuevo récord de ejecución este año

El sector público marcará una ejecución récord al cierre del 2021. De acuerdo a la última estimación del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, esta llegará a los S/ 36.000 millones, 19% más que su anterior previsión de S/ 28.543 millones a octubre, y 58% más que la conseguida en el 2019. Además, recalcó que la inversión privada también anotará un récord.

En diálogo con RPP, Francke reiteró que, al cierre de este año, la economía peruana crecerá a ritmo de 13%, aunque catapultada por el efecto rebote, según reconoció. Ello se ajusta a la previsión del BCRP, que reevaluó en 13,2% el crecimiento del PBI hace dos semanas.

“Este año, estimamos que la inversión pública va a terminar ejecutándose en torno a los 36.000 millones de soles, un récord nunca logrado. Ha venido bastante bien y nosotros confiamos en que el próximo año va a seguir así”, aseguró.

En esta línea, sostuvo que cerca del 90% de los gobiernos en los últimos 20 años han pedido facultades tributarias, las cuales, históricamente, han sido entregadas en no más de 27 días, “y ese tiempo ya pasó”. Ante ello, señaló que el proceso es perfectible en el tiempo.

“Es una materia compleja. A veces una palabra o detalle puede generar consecuencias negativas. Siempre que hay esto, el Congreso tiene la facultad de modificar o derogar la ley. Nuestro esfuerzo es la concertación con las bancadas. Algunos dicen ‘tenemos temor de que se haga esto’, pongamos entonces en la ley que tal cosa no se puede hacer, perfecto”, señaló.

Francke Ballvé recalcó que solo han cedido para incluir combustibles como el diésel BX y el GLP en el Fondo de Estabilización. Foto: La República

No al control de precios

Por otro lado, el titular del MEF descartó que el contexto internacional de inflación y volatilidad del barril de petróleo pueda anteceder nuevas políticas de controles de precios desde el Gobierno peruano.

En este sentido, Francke Ballvé recalcó que solo han cedido, eventualmente, para incluir combustibles como el diésel BX y el GLP en el Fondo de Estabilización, así como en la compra de fertilizantes para los productores de la agricultura familiar.

“No es una buena respuesta controlar los precios. Podemos hacer algo ahí, pero la mejor respuesta es darle ayuda a la gente –por eso nuestros bonos– y empleo (...). El control de precios es algo descartado, estamos cediendo un poco con el Fondo de Estabilización (subsidio del GLP) y la compra de fertilizantes, pero el golpe (a la economía) ha sido muy fuerte”, dijo.

Aumento de la RMV

En otro momento, el ministro Francke descartó también que un incremento de la remuneración mínima vital (RMV) se encuentre en la agenda del MEF a corto plazo, por lo que defendió la entrega de bonos para paliar la situación económica de muchas familias, siempre en consideración de las recomendaciones de organismos como el FMI.

“Vemos una situación difícil a nivel mundial y tratamos de dar una respuesta que no sea populista ni arbitraria, como decir que vamos a fijar un precio que no sea lo que el mercado permite. Yo entiendo la preocupación de la gente, pero ese no es el camino”, afianzó.

MEF: economía galopa a la par de facultades

El ministro Pedro Francke también se refirió al nuevo esquema de recaudación. En diálogo con Andina, insistió en “cerrar las puertas” a las exoneraciones tributarias que se plantean sin mayor estudio, al igual que las deducciones no justificadas, como las del sector de seguros.

También consideró que la propuesta de gravar plataformas virtuales, como Netflix, responde a darle cumplimiento a un esquema tributario ya fijado para todos.

Pidió mayor celeridad para obtener buenos proveedores del Estado que garanticen la ejecución del gasto público.

Datos

Dinamismo. Al tercer trimestre, la inversión pública muestra un crecimiento de 53%.

Gasto. El presupuesto público para el próximo año asciende a S/ 197.002 millones, lo que representa 7,6% más respecto al del 2021.

