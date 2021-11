La agenda 2022 para un sólido crecimiento económico

A poco más de un mes para que termine el 2021, especialistas indican cuáles son los retos que tiene el actual Gobierno de cara a la recuperación económica.

En el foro ‘Perú Resiliente: Retos y Potencialidades’, organizado por Hacer Perú, el economista Alfonso de la Torre, la directora del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Roxana Barrantes, el exministro de la Producción Piero Ghezzi y la especialista en políticas sociales y desarrollo Carolina Trivelli expusieron sus propuestas que ayudarían a que el crecimiento económico se vea reflejado en los ciudadanos.

Apostar por la inversión privada, brindar apoyo a más de 2 millones de agricultores y promover nuevos motores económicos en la zona rural son algunos temas que los expertos ponen en la agenda 2022.

Se necesita de inversión

Roxana Barrantes, economista y directora del BCRP

Sin inversión privada, este crecimiento raquítico de 3% previsto para el próximo año ni siquiera se va a concretar. El Perú no la hace con 3% de crecimiento, no podemos generar los recursos, no podemos precisamente modernizar a la sociedad y parecería que estamos orientándonos a un equilibrio de bajo nivel, en el que vamos a tener poca confianza, bajo crecimiento económico y retroceso en los esfuerzos de modernización, y de tener una carrera pública para el servicio a los ciudadanos que mire el largo plazo, cuál va a ser la expectativa de productividad y poder de agencia de toda la ciudadanía.

No hemos tenido esa consistencia de mensaje y no necesariamente hemos tenido la consistencia con la acción por las dificultades de tener cuadros técnicos que pueden contribuir a generar esos espacios de diálogo necesarios para la sostenibilidad de la inversión.

Cambios con transparencia

Alfonso de la Torre, economista

Tenemos una recuperación que, más allá de las cifras agregadas cuando uno mira empleo o ingreso promedio en Lima, todavía sigue 9% por debajo del nivel prepandemia. Tenemos una recuperación que agregada comienza a recuperar los niveles del 2019, pero que, cuando uno mira la distribución, todavía tiene muchas personas que no han visto mejoras. El Gobierno tiene que ajustar el discurso y el programa, de cara a una situación así.

Se tiene que transparentar los costos de la agenda, si el Gobierno quiere proponer cambios importantes en el funcionamiento de la economía o en el sistema político, debe reconocer que habrán costos quizá en el corto plazo y que, en la visión del Gobierno, esos costos se justifican por las ganancias luego.

Es importante que el Gobierno haga esto de cara a lo que se viene en adelante.

Ámbito rural es clave

Carolina Trivelli, especialista en políticas sociales y desarrollo rural

Tenemos que encontrar los nuevos formatos de inclusión económica para poblaciones que por sí solas no van a poder superar una condición de pobreza, sea porque tienen pocos recursos productivos o porque no tienen acceso a tecnología y no hay servicios de asistencia técnica en el mercado suficientemente masificados como para ellos, o sea porque no tienen la palanca financiera para lograr superar algunas de las exigencias que los mercados más atractivos les piden.

El Perú rural, que siempre miramos como un lugar difícil, pobre y complejo de atender, es donde está buena parte de nuestros motores de crecimiento presentes y futuros. Es en el mundo rural donde el Perú se va a jugar sus posibilidades de ampliar el crecimiento potencial. Comencemos a construir sobre aquellos ejemplos que ya están pasando en el mundo rural y sabemos que sí funcionan.

Trivelli señala que el ámbito rural es clave para desarrollar el potencial económico peruano. Foto: La República

Apoyar a los productores

Piero Ghezzi, exministro de la Producción

Tenemos que impulsar el modelo de asociatividad vertical que tiene que reducir los costos de articular cadenas de valor, y de ahí tenemos que pensar en algún incentivo para productores.

El tema del agua es fundamental, tenemos que subsidiar de alguna manera la instalación de riego tecnificado dentro de una cadena de valor.

En vez de dar el salto de calidad que es la inserción en una cadena productiva, altamente rentable, prefieren seguir en las condiciones actuales. El sector agrícola es fantástico para el Perú y quizás sea el más importante porque, por un lado, tiene altos niveles de productividad y, además, porque genera mucho empleo.