Francke sobre medidas para contener la inflación: “No es una buena respuesta controlar precios”

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, descartó que el contexto de inflación y sobreprecios de los combustibles se pueda anteceder una política de control de precios desde el Gobierno.

En diálogo con RPP Noticias, el titular del MEF explicó que la situación del petróleo, que ha obligado a EE. UU. a liberar sus reservas en las últimas horas, se ha visto atenuada debido al incremento en el precio del dólar. Sin embargo, aclaró que el tipo de cambio en el Perú se vio menos afectado que en otros países de la región.

“No es una buena respuesta controlar los precios. Podemos hacer algo ahí, pero la mejor respuesta es darle ayuda a la gente -por eso nuestro bonos- y empleo (...). El control de precios es algo descartado, estamos cediendo un poco con el Fondo de Estabilización (subsidio del GLP) y la compra de fertilizantes, pero el golpe (a la economía) ha sido muy fuerte”, sostuvo.

Francke Ballvé recalcó, en esta línea, que la preocupación por el precio del petróleo y de la canasta básica no pueden desencadenar “medidas arbitrarias” como fijar precios discordantes a los del libre mercado.

“Vemos una situación difícil a nivel mundial y tratamos de dar una respuesta que no sea populista ni arbitraria, como decir que vamos a fijar un precio que no sea lo que el mercado permite. Yo entiendo la preocupación de la gente, pero ese no es el camino”, dijo.

El ministro subrayó también que, actualmente, el MEF no evalúa un incremento en el sueldo mínimo que pueda afectar la reactivación de las empresas. Por ello, consideró que el esquema de entrega de bonos al sector formal es el ideal.

“Estamos ahora dando otro bono a los trabajadores formales porque entendemos que incluso en el sector formal el sueldo se ha quedado atrás. No queremos recargar costos a las empresas adelantadamente. El Estado tiene un poco de espacio fiscal y ayudamos a las familias”, sentenció Francke.