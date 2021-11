Existen 43 proyectos mineros en cartera por una inversión mayor a los US$ 53.000 millones

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021 y detalló que existen 43 proyectos que representan una inversión conjunta de US$ 53.168 millones, los cuales se ubican en 17 regiones del territorio nacional.

De esta cartera, 35 proyectos corresponden a minas nuevas (greenfield) por una inversión conjunta de US$ 48.330 millones, mientras ocho son proyectos de reposición o ampliación (brownfield) cuya inversión alcanza los US$ 4.839 millones, informó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem.

Asimismo, hay cinco proyectos en construcción por una inversión de US$ 7.056 millones, de los cuales tres se encuentran en etapa de ingeniería de detalle (US$ 4.229 millones), 11 en la fase de factibilidad (US$ 10.497 millones) y 24 en la de prefactibilidad (US$ 31.386 millones).

Respecto al tipo de mineral a extraer, hay 23 proyectos de cobre que representan el 68,7% de la inversión global de la cartera; seis son de oro, tres de hierro, seis de zinc, tres de plata, uno de litio y uranio.

De igual modo, la cartera precisa que este año se inició la construcción de los proyectos Ampliación Shouxin en Ica y Pampacancha en Cusco , con una inversión conjunta de US$ 210 millones. El 2022 se espera el inicio de la construcción de siete proyectos por una inversión conjunta de US$ 4.417 millones, entre los que se encuentra Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros.

En tanto, para el 2023 se prevé el inicio de la construcción del proyecto Zafranal en Arequipa con una inversión de US$ 1.263 millones, cifra que representa el 2,4% de la inversión total de la cartera; en el 2024, se espera la ejecución de Los Chancas y Trapiche en Apurímac, con una inversión conjunta de US$ 3.573 millones; mientras que el 2025 es el turno de Michiquillay en Cajamarca, con una inversión de US$ 2.500 millones.

Regiones mineras

La región Cajamarca tiene la mayor participación en la inversión global de la cartera, con cinco proyectos y una inversión estimada en US$ 18.050 millones (33,9% de la inversión global). En ese grupo destaca el proyecto Yanacocha Sulfuros, cuya construcción se prevé el próximo año.

Apurímac ocupa el segundo lugar con siete proyectos por una inversión conjunta de US$ 10.199 millones (19,2% de la inversión global). En esta región, los proyectos Hierro Apurímac, Los Chancas y Haquira destacan por tener los mayores montos de inversión: US$ 2.900 millones, US$ 2.600 millones y US$ 1.860 millones, respectivamente.

En tercera posición, se ubica Moquegua con una inversión de US$ 6.377 millones (12% de la inversión total) distribuida en tres proyectos, entre los que destaca Quellaveco, que inició su construcción el 2018 y se estima culminarla el próximo año, con una inversión total de US$ 5.300 millones.