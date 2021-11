Gobierno descarta cierre unilateral de minas

Continuando con el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el sector minero, el viceministro de Minas, Jorge Chávez, y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunieron ayer con las empresas Compañía Minera Ares (Grupo Hochschild Mining), Sami y Apumayo para tratar la situación de las operaciones mineras Pallancata, Inmaculada, Breapampa y Apumayo.

En dicho encuentro, el Ejecutivo les reiteró a los empresarios que está garantizado el estricto respeto del marco jurídico para las operaciones e inversiones mineras.

Asimismo, los empresarios mineros y los representantes del Gobierno coincidieron en que se debe sumar esfuerzo para promover una minería más sostenible, respetuosa del medio ambiente y con un mayor compromiso social.

No hay cierre unilateral

Para esclarecer el tema, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, descartó el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplen con los requisitos y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos vigentes.

En tal sentido, indicó que las empresas mineras están facultadas a solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establecen las normas.

No obstante, este pedido debe ser evaluado por las autoridades competentes, las cuales deberán cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia.

Agregó que los planes de cierre (progresivo, final y poscierre) y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes, se gestionan y controlan por el Estado, pues se busca que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible.

“El Gobierno respeta el Estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales, pero el Estado asume la función de fiscalizar los procesos de cierre de minas y control ambiental según marcos legales”, dijo Vásquez.

Mirtha Vásquez viene asumiendo un rol fundamental en las negociaciones mineras. Foto: PCM

Esta declaración fue saludada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que aprovechó en ratificar su voluntad de trabajar en la sostenibilidad y competitividad de la industria minera.

En tanto, el Comité de Lucha Central de Ayacucho Sur contra la contaminación ambiental manifestó que de incumplirse el acta firmada en Coracora se activará nuevamente el paro indefinido en las unidades mineras.

En respuesta a ello, Vásquez dijo que el comunicado del Ejecutivo no desconoce el trato con los comuneros. “Trabajaremos esos acuerdos: seguir planes de cierre de minas, cómo está cada empresa. Trabajar el tema ambiental. Generar un clima de paz. La población quiere ver quiénes produjeron los hechos de violencia, pero no se puede denunciar por denunciar. No puede haber criminalización innecesaria”, enfatizó.

El dato

Disposición. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anunció que el Gobierno entablará un diálogo con las comunidades de las áreas de influencia y empresas mineras hacia una solución real y sostenible de los conflictos sociales.