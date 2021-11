Majes II: destrabe en manos de autoridades locales

La suerte de Majes Siguas II está en manos de las autoridades de Arequipa. De visita a esta región, el presidente de la República, Pedro Castillo, se comprometió a destrabar ese proyecto que busca convertir 38.500 hectáreas de pampa árida en tierra fértil para productos de exportación. Sin embargo, no depende del Gobierno central su reactivación. De quien depende es del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

“Estamos a puertas de destrabarlo con la firma de la Adenda 13″, indicó Arturo Arroyo, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Los integrantes del Consejo Regional de Arequipa deben pronunciarse si aprueban o no retomar los trabajos. Es el último paso luego de que la propuesta pasara los filtros del Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión y la Contraloría.

Dicha adenda modificará el contrato entre el Consorcio Angostura-Siguas y el GRA. Implica aumentar US$ 104 millones para financiar el cambio del sistema de conducción y distribución de agua de canales por el de tuberías. Así Majes II pasará de costar US$ 550 millones a US$ 654 millones. El planteamiento lo realizó la concesionaria en el 2017, esgrimiendo disminución de agua por tres factores, uno de ellos por el cambio climático. La discusión se extendió por 4 años en que han estado paralizadas las obras.

“El proyecto es autosostenible. Todo el dinero invertido tiene que devolverse, incluidos los 104 millones de dólares a través de la subasta de las 38.500 hectáreas”, puntualizó Arroyo. Sostuvo que se creará toda una plataforma de desarrollo, con diversos beneficios, como 90.000 puestos de trabajo directos y 150.000 indirectos, y la generación de nuevas empresas agroindustriales.

El CRA tendría plazo hasta el 8 de diciembre para pronunciarse. Arroyo no descarta una nueva ampliación por parte de la concesionaria ante los eventos extraordinarios que han afectado al gobierno regional. El último, la muerte del gobernador en funciones Walter Gutiérrez.

Propuesta no estaría acorde con proyecto

Arturo Arroyo, gerente de Autodema, indicó que la propuesta del presidente Castillo de comprometer US$ 650 millones no estaría acorde con el proyecto de Majes Siguas II. Explicó que el financiamiento está garantizado con préstamos de la CAF, el gobierno regional y con inversión de parte de la concesionaria.

Lo que sí haría falta es el presupuesto para poner a punto la infraestructura de Majes I que usará la segunda etapa.