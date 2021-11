Gremios agricultores anuncian posible paro nacional de no ser atendidas sus legítimas demandas

El sector de la agricultura también alza su voz. Si antes de la pandemia el precio por kilo de fertilizante bordeaba entre los S/ 40 y S/ 60, hoy el costo es más del triple de ese monto . Ante la inestabilidad que produce el creciente precio de los fertilizantes importados en el sector del agro para los trabajadores autónomos, este diario conversó al respecto con el presidente de la Junta de Usuarios del Rímac, Pedro Orellano, natural de Ayacucho.

Orellano, quien también es parte de la coordinadora nacional que ha solicitado una reunión con el despacho de Agricultura y Riego, se reunió con gremios afines el pasado lunes 22 en el Auditorio de Zootecnia de la Universidad Agraria, en La Molina.

En el congreso que hicieron se habló, además del perjuicio que ocasiona la subida de precios en los recursos hídricos como el agua, sobre la preocupación existente por el desinterés del gobierno de turno en cuanto a políticas agrarias .

Cabe precisar que los titulares de la coordinadora nacional en referencia son, además de Orellana, Nelson Martínez Talavera, quien preside la Junta de Usuarios Pampa Majes, Arequipa, y Benito Fernandez Briones, titular de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Río Mashcón, Cajamarca.

¿A qué acuerdos llegaron en el congreso que organizaron con los gremios de pequeños y medianos agricultores?

Ayer tuvimos una reunión presencial con todas las cuencas de nuestro país. Se ha nombrado una coordinadora nacional de la cual soy miembro para poder buscar dialogar con el ministro de Agricultura (Víctor Maita), con el presidente de la República (Pedro Castillo) y la premier (Mirtha Vásquez), a fin de trabajar los diferentes problemas que nos aquejan. Uno de ellos es la insoportable alza de todos los fertilizantes .

En el comunicado que difundieron, ustedes señalan que invitaron al presidente a la convocatoria en la Universidad Agraria.

Sí. A esta reunión habíamos invitado al presidente de la República, a la señora premier, al ministro de Agricultura pero, lamentablemente, no asistieron. Hemos oficiado nuestra preocupación. Esperamos ser atendidos. Somos conscientes de todos estos trabajos (la agenda ocupada), pero también deben de comprender que necesitamos conversar, planificar y trabajar.

¿Por qué cree que existe un desinterés, como señala en el comunicado, de parte del Gobierno actual por el agro?

Esto no es reciente. Viene de años. Los gobiernos de turno toman a la agricultura como de poca importancia para el desarrollo de nuestro país . Sin embargo, se ha demostrado que en esta COVID-19 han sido los pequeños y medianos empresarios quienes nos han alimentado. No ha habido una política agraria al respecto. Han sido años de años y los agricultores van perdiendo la confianza en los gobiernos. Se tenía mucha expectativa por el Gobierno actual. Sin embargo, a través de su ministro (Víctor Maita) no dialoga, no se acerca. Prefiere dialogar con personas naturales (agricultores no adscritos a ningún gremio) que no le hagan ver la realidad. Hay que saber escuchar a todos.

Como se dijo con anterioridad, el lunes pasado tuvieron un congreso para expresar sus demandas. ¿A qué diagnóstico llegaron?

En primer lugar, se analizó que el Gobierno, a través del ministerio de Agricultura, dialoga con personas naturales y no representativas institucionales . (Estas) no representan a las juntas nacionales. Otro punto es que, hasta la fecha, no tenemos diálogo sobre la Segunda Reforma Agraria . Queremos conocer y ser parte de la Segunda Reforma Agraria. ¿En qué parte nosotros vamos a poder participar? Con esta alza de los fertilizantes no se puede trabajar. Se ha evaluado que el Bono de S/ 350 no tiene realmente alcance, pues si los fertilizantes están cerca de S/ 200, ¿cómo se puede subvencionar, cómo se puede trabajar?

¿Cuáles son los gremios que han sido convocados para el próximo paro nacional?

Los gremios que participan son netamente de agricultores, pequeños y medianos de nuestro país. Están agrupados en las juntas de cada región y de cada sector.

PUEDES VER: Créditos financieros alcanzan los niveles prepandemia

¿Cuáles son las fechas propuestas para llevar a cabo el paro nacional?

Las fechas las va a agendar el propio Gobierno a través del ministerio si es que no tenemos eco. Hemos presentado el día de ayer (22/11/2021) unas propuestas y necesitamos trabajar y dialogar. Si hacen oídos sordos a esta invitación para coordinar y planificar para desarrollar, pues nos obliga a tomar otras acciones . Es muy lamentable que los gobiernos de turno tengan que sentarse después de una acción.

¿Ustedes (la coordinadora nacional) han presentado un documento al despacho de la cartera de Agricultura?

Así es. Ahí mencionamos varios puntos: uno, que nos sentemos a conversar con los verdaderos representantes de todas las juntas y no con personas naturales. Dos, que se reúnan con los voceros que forman parte de esta Coordinadora Nacional. Tres, queremos conversar sobre el alza de fertilizantes. Cuatro, debe desarrollarse el proceso electoral en todas las juntas y comisiones de manera transparente. Debemos trabajar conversando, no imponiendo.