Campaña navideña: Empleadores ofrecen hasta 8.000 soles para puestos más demandados

Perfiles como jefe comercial, asesor de atención al cliente bilingüe y agente de ventas son los más demandados en esta época del año. Mientras que Retail, servicios, logística y manufactura son los sectores más dinámicos en la búsqueda de estos puestos.

