Adrián Geldres: “Son diez años de postergación y abandono del Estado y las empresas”

¿Cuál es la parte más importante del acuerdo en Cora Cora con la premier Mirtha Vásquez sobre el cierre de minas?

La decisión del Estado, a través de la premier, para empezar el proceso de cierre definitivo y retiro de las mineras asentadas en cabeceras de cuenca que afectan nuestra vida misma.

¿Ese es el punto de partida para la reunión del miércoles?

El miércoles vamos a ir al Congreso a respaldar esta decisión, porque hay empresarios mineros que cuestionan de manera irresponsable ello y dicen que su estudio de impacto ambiental es un instrumento vivo y que pueden, en cualquier momento, cambiarlo de manera unilateral sin la consulta de la población o de la sociedad civil organizada.

¿Con cuántas personas van a respaldar a la premier?

Estamos coordinando. Yo debo ir porque fui sindicado por muchos medios como agitador, antiminero, terrorista, en fin. Tenemos que defendernos porque el poder fáctico, empresarial es tan fuerte, que todos los días recibimos amenazas, en particular recibo amenazas. Las autoridades y dirigentes vamos a ir a respaldar a la premier.

En redes se dice que la premier habla de un cierre de las mineras, pero de lo que se trata es de un proceso final de operaciones a las que les corresponde plan de cierre. ¿Es así?

Es correcto. Las empresas tienen su estudio de impacto ambiental, tienen un comienzo y un final. Por eso es necesario revisar la normativa nacional, incluyendo la Constitución, porque no puede ser posible que se la quieran modificar varias veces, y eso no nos parece justo.

En la SNMPE consideran que las mineras podrían seguir ampliando sus procesos de producción y cierre de minas. ¿Por qué rechazar ello?

Pensamos que debe ser otro proyecto para que consideren el proceso de exploración, producción o beneficio, como quieran llamarlo. No se pueden sostener de la licencia social de hace diez o 15 años y sobre esa base seguir explotando los recursos. En la práctica es saqueo.

Agricultura y ganadería son importantes para Chumpi. ¿Es posible la convivencia armoniosa con la minería?

No es una buena convivencia, dado que nos afecta. La minería no nos beneficia en lo absoluto. Es inversión que beneficia a grandes empresarios, a nosotros no. Además de ser lucrativa, no es una actividad sostenible. En cambio agricultura y ganadería son actividades económicas sostenibles que nos da rentabilidad e ingresos para los pobladores de la provincia.

"La minería no nos beneficia en lo absoluto. Es inversión que beneficia a grandes empresarios, a nosotros no", sostiene Geldres. Foto: Apumayo

¿Y qué es lo negativo?

Por ejemplo, en el transporte que usan. Todo el trayecto de la unidad minera a las poblaciones está lleno de polvo. Los animales consumen pasto y no hay forma de hacerlo porque están contaminados. Sería diferente si implementaran mitigación en este aspecto.

¿Cuánto reciben por canon o regalías de la minería?

Aproximadamente S/ 200 mil al año por estos conceptos. Eso es casi nada.

¿Cuál es la propuesta de su pueblo, porque cada operación tiene un tiempo, un plazo?

Hemos solicitado a la minera Breapampa, que está en línea recta a cuatro kilómetros, que implemente el cierre progresivo de esta unidad. Además, no queremos más ampliaciones porque nos perjudica enormemente en nuestra actividad agropecuaria.

PUEDES VER: Corredor minero de Chumbivilcas lleva tres días bloqueado

¿A la mina le toca cierre?

Están solicitando modificar su estudio de impacto ambiental y allí consideran socavones, túneles y actividades dentro de un paquete inmenso. Además, piden ampliación en zonas vulnerables, donde nace el agua, y eso nos perjudica. De acuerdo a su estudio de impacto ambiental, tendrían que haber implementando su proceso de cierre desde el 2017 al 2023, lo cual no lo han hecho.

¿Breapampa es cabecera de cuenta?

No soy experto, pero creemos que sí lo es. Es zona vulnerable donde nace el agua, y por el lado nuestro hay puquiales alimentados por esa cabecera.

¿Cuántas mesas de diálogo tuvieron? ¿Los atendieron?

Un montón de manera directa en nuestro distrito, como conjunta con las tres provincias del sur de Ayacucho. Además, este año hubo una mesa donde asistió el anterior ministro de Energía y Minas y se comprometió a empezar el proceso de cierre progresivo de las minas que siguen siendo cuestionadas.

PUEDES VER: Sindicatos de minera Inmaculada y Pallancata preocupados por cierre de operaciones

¿Era necesario una protesta como la que se ha visto para hacerse escuchar?

No es necesario, tampoco la justifico, pero son diez años de oídos sordos. Diez años de postergación y abandono del Estado y las empresas. Naturalmente hay una reacción de la población cansada, molesta, mortificada, porque se vulnera sus derechos, se afecta su actividad.

¿Se sentarán a conversar con la minera?

Le decimos a la SNMPE que como ciudadanos y autoridades estamos dispuestos a dialogar y concertar el proceso de cierre. También decirles que no somos antimineros. Sentémonos, dialoguemos, concertemos y salgamos adelante sin llegar a los extremos. Somos un pueblo pacífico.

Se requiere un diálogo que aclare la situación

Víctor Gobitz, presidente del IMMP y CEO de Compañía de Minas Buenaventura

El viceministro de Minas lo aclaró y hay un procedimiento legal y conocido por la industria que le permite a la industria presentar, cuando lo considera conveniente, con el sustento técnico debido, una modificación de los instrumentos ambientales por una extensión de vida y eso es práctica conocida. Los negocios mineros, sobre todo los subterráneos, tienen inicialmente una vida corta y a lo largo de los años, vía exploración, esa vida se iba extendiendo, entonces ese concepto parece que no estaba claro.

El plan de cierre es una foto, una lectura en ese minuto y uno no puede inferir con una foto el final de película, creo que es difícil reconocer cuando alguien se equivoca, pero está claro que lo que están haciendo los representantes de la industria es aclarar, porque detrás de la empresa hay un ecosistema, hay trabajadores, proveedores de bienes y servicios, contratistas, clientes, accionistas y a todos esos nos debemos, y un primer ministro tiene que tener mucho cuidado en la forma en que se expresa, en los documentos que firma. Espero que el tema poco a poco regrese al conducto regular. Es difícil rectificarse, pero va a tener que aclararse.

Estamos en una situación que requiere diálogo y ese diálogo tiene que ser cordial y si alguien se ha equivocado tendrá que aclararlo y corregirlo, seamos conscientes de que las decisiones, los actos públicos tienen una tremenda repercusión en la economía y no solamente en el país. Una de las empresas mineras mencionadas por la primera ministra lista en la bolsa de valores de Londres y la acción ha caído 27%, entonces hay que ser responsable en ese sentido, hay que saber que las declaraciones de una persona de ese nivel de responsabilidad del Poder Ejecutivo tienen impacto en la percepción del país desde afuera.