¿Qué implica que la economía crezca 13% durante este año?

La semana pasada se conoció que la economía peruana superó por primera vez los niveles previos a la pandemia.

A criterio del economista y director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, el avance de 9,71% del PBI durante setiembre de este año, así como el 11,95% anualizado (partiendo desde octubre del 2020), pasan ligeramente los datos del 2019.

Vale recordar que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevaron a alrededor de 13% sus proyecciones de crecimiento económico para el cierre de este año. (Ver infografía)

Más que un rebote

Recordemos que en 2020 la economía se contrajo en 11,12%, y si se busca igualar el panorama antes de la COVID-19, el PBI tendría que crecer este año en 12,4%, calculó Odar.

“La producción de la actividad económica del Perú es más o menos de US$ 220.000 millones. Sobre eso, si has caído 11% no basta con crecer 11% para recuperar. Tiene que ser mayor, en este caso, 12,4%”, precisó.

No obstante, consideró que de concretarse el 13% previsto, esto significaría que la economía tendrá un nivel de actividad 0,6% superior al 2019.

Odar señaló que es cierto que hay una recuperación en marcha; no obstante, considera que por la contracción del empleo y consumo per cápita “aún no es suficiente”.

Incluso, hace poco el ministro de Economía, Pedro Francke, reconoció que actualmente ya se ha superado lo vivido antes del COVID. “El PBI ha seguido recuperándose, vemos todas las variaciones frente al 2019, la enorme caída que tuvimos fue de las mayores de todo el continente (...) pero hemos recuperado rápidamente y hoy estamos 3% por encima de nuestro nivel prepandemia. Esto es bastante significativo, nos hemos recuperado y estamos creciendo”, dijo.

PBI, MEF.

Mantener el ritmo

El economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) José Oscátegui sostuvo que “ya hemos salido del hoyo”, y para mantenernos en la senda de recuperación es necesario que las autoridades transmitan confianza y socaven las rencillas políticas que desestabilizan al mercado; ello sumado a proyectos grandes de inversión pública que el actual Gobierno aún no ha definido.

Asimismo, el exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) Luis Arias Minaya recordó que de mantenerse las externalidades a nuestro favor, como el alza de precios en los commodities, hay espacio para un crecimiento marginal de 1 a 2 puntos porcentuales para la economía de este año por encima del 2019.

“Tanto el buen avance del proceso de vacunación como los vientos favorables del exterior (en relación con los minerales), y que no haya habido una tercera ola, han posibilitado una reactivación gradual de la economía que ha tenido en agosto y setiembre buenos resultados”, acotó.

Desgranando

Durante el tercer trimestre de este año el PBI creció 1,6% por encima del mismo periodo de 2019, según el BCRP.

A detalle, entre julio y setiembre la demanda interna se elevó 14,3% frente a los mismos meses del 2020, y 3,3% el año previo a la pandemia; mientras que la inversión privada y el gasto público crecieron 0,8% y 17%, respectivamente.

Además, el consumo privado repuntó 2,8% frente al tercer trimestre del 2019, gracias al mayor acceso a bienes y servicios, así como la recuperación gradual del gasto en los hogares y del mercado laboral.

Mientras que la inversión privada obtuvo una expansión interanual de 13,2% frente a similar trimestre del 2019, debido a la mayor ejecución de proyectos de construcción y al impulso de la autoconstrucción en los hogares.

En el caso del consumo público, este aumentó 21,1% por los mayores gastos en servicios de mantenimiento y conservación de carreteras, así como las reparaciones en el programa Arranca Perú y los gastos propios de la crisis sanitaria.

Miras al 2022

Según el BCP, la economía peruana para 2022 crecería en 2%, el cual es un margen mucho menor que el estimado por el MEF y el BCRP: 4,8% y 3,4%, respectivamente; pese a que el ente emisor redujo sus expectativas en su último reporte. Falta que la cartera comandada por Pedro Francke actualice sus previsiones para el año entrante.

El dato

Pronóstico. Según el Área de Estudios del BCP, el PBI de octubre habría crecido hasta 6,5% respecto al -3,2% del 2020.