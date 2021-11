Las Bambas cancela deudas del 2011 y 2012: judicializará el caso para recuperar el dinero

Cuando era de la suiza Glencore. La junta directiva de MMG se ahorró alrededor de US$ 20 millones debido a la volatilidad de la divisa respecto al cierre del 2020, pero podría recuperarlos en unos años, y con un dólar estable.

MMG y sus socios Guoxin International Investment Corp Ltd y Citic Metal Co Ltd acordaron en abril del 2014 el pago de US$ 5.850 millones, más el dinero gastado por Glencore desde inicios del 2014 en la construcción de Las Bambas. Foto: difusión