El 96% de las compañías no realizaron cambio de moneda en salarios y compensaciones

La pandemia y la inestabilidad política han impactado en la devaluación del sol frente a otras monedas como el dólar y el euro, lo cual ha llevado a un encarecimiento en el costo de vida. Sin embargo, según una última encuesta de la consultora Mercer Perú, el 96% de las empresas no está realizando cambios en sus paquetes de compensaciones como salarios o bonos de fin de año.

Gabriel Regalado, CEO de la consultora empresarial Mercer Perú, dice que no es conveniente para las empresas migrar los pagos de planillas y compensaciones a otra moneda, ya que no es un buen momento porque el sol se ha depreciado hasta en 10% frente al dólar este año. Las empresas deben tomar en cuenta que perciben sus ingresos en soles y no tiene sentido cambiar sus costos fijos a moneda extranjera por ahora.

Sin embargo, un 4% sí ha aplicado ajustes para sus altos ejecutivos tanto en sueldo base como en bonos y comisiones. Asimismo, para el 2022, un 10% de compañías sí tiene pensado migrar algunos conceptos de compensación de dólares.

Asimismo, Regalado explicó que, de este 10%, consideran que de mantenerse el dólar por sobre los S/ 4 es probable que comiencen a hacer algún pago en el billete verde, lo cual es un escenario nuevo en Perú, ya que usualmente los ejecutivos ganan en soles.

PUEDE VER Tres recomendaciones a tener en cuenta para ascender profesionalmente en tu trabajo

Entre los tipos de compensaciones que las empresas podría otorgar, están los bonos compensatorios de fin de año, salarios para ejecutivos y personal clave o crear un fondo de prevención ante una potencial caída.

El especialista puntualizó que la devaluación de la moneda incrementa las posibilidades de captar talento extranjero, ya que los profesionales evalúan tomar un trabajo en otro país en término de dólares.