Beneficios de Pfizer, BioNTech y Moderna ascienden a US$ 65.000 por minuto debido a la COVID-19

Según un nuevo análisis de la Alianza Popular para las Vacunas (PVA), las empresas Pfizer, BioNTech y Moderna ganan conjuntamente 65.000 dólares cada minuto con sus vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, en los países más pobres del mundo siguen sin inmunizar a sus habitantes.

Con un estimado de más de US$ 1.000 dólares por segundo, US$ 65.000 por minuto o US$ 93,5 millones de dólares al día, se prevé que este año las tres compañías obtendrán beneficios antes que impuestos por US$ 34.000 millones.

Asimismo, Pfizer dio a conocer que espera unos ingresos totales de US$ 36.000 millones relacionados a la vacuna para el conjunto en 2021. Asimismo, en sus resultados trimestrales recientes, el inmunizante contra la COVID-19 ha tenido ingresos de US$ 24.300 millones.

La empresa Moderna indicó que algunas dosis que debían entregarse este año han sido reprogramadas para el 2022, por lo que espera que la venta de sus vacunas oscile entre los US$ 15.000 y US$ 18.000 millones. Asimismo, la empresa proyecta ventas de entre US$ 17.000 a US$ 22.000 millones para el 2022.

Por otro lado, BioNTech espera que los ingresos de la vacuna contra el coronavirus sumen entre US$ 18.500 y US$ 19.700 millones de dólares como monto para todo el año.

La PVA ha cuestionado estos ingresos por parte de las empresas cuando solo el 2% de los países con bajos ingresos han recibido la dosis de la vacuna completa.

Por otro lado, se dio a conocer que Pfizer y BioNTech han entregado menos del 1% del total de sus suministros a países de bajos ingresos. Por su parte, Moderna solo ha entregado el 0,2%.

Asimismo, PVA señala que, a pesar de que tanto Pfizer, BioNTech y Moderna han recibido financiación pública de más de US$ 8.000 millones, han rechazado transferir la tecnología de las vacunas a los productores de países de ingresos medios y bajos a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, las empresas AstraZeneca y Johnson & Johnson actuaron de forma distinta, pues han suministrado sus vacunas sin ánimo de lucro, aunque las dos empresas anunciaron que evalúan poner fin a este acuerdo a futuro y conforme la pandemia vaya menguando.