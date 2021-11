Balanza comercial en el tercer trimestre supera en más de US$ 2 millones frente al 2019

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la balanza comercial alcanzó un nivel récord de US$ 3.986 millones entre julio y septiembre del 2021. Este monto es superior en US$ 2.336 millones frente al mismo periodo del 2019, un año sin pandemia, y en US$ 718 millones respecto al 2020.

Este crecimiento anual en las exportaciones se explicó por el incremento en 27,7% en los productos embarcados. Cabe señalar que los productos tradicionales son los que tuvieron mayor precio pagado con un 36%, entre los que destacan el zinc y el cobre, así como en otras categorías el café y la harina de pescado.

BCRP

Análisis de las importaciones y exportaciones

Durante el tercer trimestre del 2021 las importaciones totalizaron US$ 12.377 millones, lo que implicó un incremento interanual de 46,2% y un aumento de 17,4% respecto a similar periodo respecto al 2019. Este avance se dio gracias a la recuperación de la demanda local y el incremento del precio del petróleo.

En menor medida a la expansión, el valor de exportaciones incrementó en 9,2% en el volumen embarcado, dentro del cual destacan los productos no tradicionales (como textiles, agropecuario, minería no metálica y siderometalúrgico) los cuales representan un 15,8%.

En los últimos cuatro meses, el superávit de la balanza comercial acumuló en porcentaje PBI de 6% lo cual se debe a los elevados precios en los metales industriales. Asimismo, la recuperación local siguió a la reanudación de actividades y el desempeño favorable de la actividad económica global.