Renegociación de Camisea: la exploración será clave

En su discurso de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo aseguró que la empresa estatal Petroperú participará activamente en el sector hidrocarburífero, a fin de regular los precios finales al consumidor mediante la libre competencia. Pero esta incursión también debe comprender la exploración de nuevos pozos.

Esta actividad, pese a haber registrado en los últimos años un aumento en su inversión del 50%, está aún lejos de alcanzar los niveles que antes se mencionaba, en el orden de US$ 61 millones, según el último informe del sector presentado por Promigas y Quavii.

Para el exviceministro de Hidrocarburos Enrique Bisetti, la exploración como requisito para la renegociación de Camisea resulta crucial. Durante la conferencia ‘Camisea presente y futuro: La renegociación’, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), dijo que si este acápite no se toma en cuenta y no se resuelve apropiadamente una situación en que ambas partes ganen, Estado y privados, los resultados no serán los esperados y los ciudadanos seguirán postergados.

“Hoy hablamos de condiciones, regalías e impuestos, un government take que también podemos negociar. Sin ciencia no hay tecnología, pero ¿de qué sirve si no se convierte en consciencia para generar bienestar y calidad de vida para todos los peruanos?”, recalcó Bisetti.

Government take es un concepto de la industria extractiva para calcular, en términos de impuestos, cuánto debe pagar una compañía por llevar a cabo un proyecto de hidrocarburos.

En ese sentido, el presidente del Capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Consejo Departamental de Lima del CIP recordó que, desde Camisea, el Perú no ha tenido ningún otro descubrimiento. Cero. Nuestro país tiene hasta cuatro leyes de promoción de la industria petroquímica. No se hace mucho con ello.

“No tenemos cómo reforzar, justificar o aumentar el government take a números muy por encima de países como Venezuela o Ecuador. Este último está 14 puntos por encima de Colombia, porque tiene qué mostrar. Nosotros no tenemos nada. Hace años la situación de la industria del petróleo y gas es dramática. Tenemos que reconstruirla”, sostuvo el experto.

Petroperú a la espera

Por su parte, el exministro de Energía y Minas Iván Merino recordó que las principales empresas de producción de combustibles en el mundo pertenecen a consorcios públicos que abastecen a sus países de origen y a los de su región. Así, consideró que sí existe un margen de maniobra en la renegociación de Camisea para revisar el tema de la búsqueda de pozos.

“Aquí tenemos una empresa grande con reservas antiguas donde no ha habido exploración. No se han brindado facilidades desde el Estado para que esta se realice. Además, se han limitado las posibilidades de las empresas estatales, como Petroperú, de participar en estas actividades”, indicó Merino.

En efecto, al menos un 40% de las reservas de gas natural aún necesitan inversión, al punto que la exploración en hidrocarburos cayó 97% hasta junio del corriente, según Perupetro.

“¿Cómo le hacemos llegar el gas si no hay infraestructura? Tenemos que crearla, es imprescindible”, apuntó Bisetti.

Comisión multisectorial retoma sesión

El pasado martes 16, el Ejecutivo retomó las reuniones de la comisión multisectorial para la masificación del gas natural, luego de tres convocatorias canceladas por falta de quorum.

La reunión fue liderada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Contó con la participación de los titulares de Energía y Minas, Comercio Exterior, Economía, Relaciones Exteriores, Justicia y Perupetro.