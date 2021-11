Empresarios se comprometen a fortalecer su responsabilidad social

Fortalecer la confianza,

Óscar Caipo presidente de Confiep

Debemos entender que nuestro público tiene expectativas que van más allá de invertir, generar empleo y pagar impuestos. Generar un impacto en el país con crecimiento inclusivo que ayude a cerrar las brechas con prioridad. Eso comienza por casa, fortalecer la relación con nuestros trabajadores y generar relaciones de confianza con nuestros clientes a través de acciones concretas, de la mano del Estado y las organizaciones sociales. Si no somos íntegros, nuestro impacto no valdrá nada y no recuperaremos la legitimidad que requiere el sector.

Considerar a las mypes

Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio de Cajamarca

Demandamos que el Estado, en todos sus niveles, avance en atender las legítimas aspiraciones ciudadanas, así como el cierre de las inaceptables brechas sociales y productivas. Que los impuestos que recauda el país se traduzcan realmente en mejores servicios como educación y salud. Un entorno favorable y competitivo para la actividad privada, considerando a las microempresas. Las empresas no podemos sustituir el trabajo de gobiernos regionales que, a pesar de tener presupuesto, no avanzan en su ejecución o dejan que se pierda en la corrupción.

Un mejor empresario

Carlos Duran, presidente de Perucámaras

Hemos logrado consensuar los principios empresariales vinculados a la ciudadanía y Estado, trabajadores, clientes y la cadena productiva. Pero debemos reconocer que, en algunos momentos, los empresarios no hemos estado a la altura de las circunstancias. Por ello, en esta coyuntura queremos marcar un punto de inflexión que promueva una clase empresarial basada en principios y comprometida con el desarrollo del país. Un empresariado que cubra cuatro aspectos integrales de responsabilidad: jurídica, económica, social y ambiental.

Atención ciudadana

Juan Fernando Correa, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior

Cuando miramos los últimos 20 años, las empresas del Perú han crecido de manera espectacular. Este entorno competitivo nos ha permitido crear trabajo para millones de personas y nos ha hecho ser mejores, exigirnos, nos ha obligado a cuestionarnos para ser cada día una mejor organización. Sin embargo, debemos reflexionar que, como país, tenemos aún muchos problemas sobre cómo atendemos a nuestros ciudadanos. Desde el sector estamos tomando el reto de cambiar esa cultura del mal servicio por una de respeto y buena atención.

Promover la innovación

Ana M. Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú

Como empresarios, nosotros debemos promover las relaciones a largo plazo entre los actores de nuestra cadena productiva, propiciando encadenamientos y facilitando que los planteamientos de las micro y pequeñas empresas sean escuchados. Igualmente, promover la descentralización de nuestras operaciones, transferencia tecnológica, innovación y formalización empresarial y del empleo. Muchas pymes continuarán un largo proceso de recuperación, y otras transitarán a la informalidad. Necesitamos actuar inmediatamente pensando en ellas.

Defender los derechos

Alejandro Fuentes, presidente de AGAP

Fomentar el desarrollo de trabajo digno en ambientes adecuados, defendiendo derechos humanos y laborales, con la eliminación de las prácticas que los afecten. Perfeccionar las competencias de nuestros colaboradores, en un proceso adaptativo que beneficie su desarrollo profesional y personal. El primer paso es reconocer cuándo estos derechos son vulnerados al interior de una organización. El MTPE y la Sunafil juegan un rol fundamental para fomentar el crecimiento de la formalidad, el empleo digno y erradicar las malas prácticas laborales.