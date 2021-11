Adex: agroexportaciones superaron los US$ 5.800 millones entre enero y septiembre

La Asociación de Exportadores (Adex) informó que, entre los meses de enero y septiembre del 2021, las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales del Perú sumaron US$ 5.804 millones, un alza del 19,7% respecto al mismo periodo del 2020, cuando se registraron US$ 4.845 millones.

Las exportaciones agrarias tradicionales (US$ 404 millones 790 mil) cayeron 1,6% en estos nueve meses del año. Este comportamiento data desde el 2012, a raíz de la aparición de la roya que afectó la producción y despachos de café (el principal producto del sector), los cuales no logran recuperarse.

El café, con US$ 350 millones 153 mil, cayó -3%; los demás azúcares de caña en estado sólido, con US$ 26 millones 572 mil (-16,6%); y los demás azúcares de caña con US$ 5 millones 042 mil (-1,6%). El ranking fue liderado por EE. UU. con US$ 105 millones 760 mil (-11,2%), le siguió Alemania (US$ 68 millones 344 mil), Colombia, Bélgica y Canadá.

Las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 5 mil 400 millones, y lograron un aumento del 21,8%. Su partida más destacada fue la palta (US$ 1.053 millones 772 mil), cuya participación fue de 19,5%, seguida del arándano (US$ 608 millones 061 mil) y la uva (US$ 528 millones 353 mil).

Las de mayor crecimiento en el top 20 fueron las paltas (41,1%), los arándanos (40,4%), las demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (29,6%), granadas (28,4%) y pimiento morrón en conserva (27,4%).

Los despachos llegaron a 133 países, siendo el primero EE.UU. (US$ 1.742 millones 513 mil) con un alza de 17,2%. Le siguió Países Bajos con US$ 935 millones 676 mil (22,8%). Completaron el top five España (US$ 386 millones 204 mil), Chile (US$ 278 millones 585 mil) y Reino Unido (US$ 231 millones 498 mil).

“Hay que señalar que, si bien las cifras son buenas y queda claro el interés de los compradores internacionales por la oferta nacional, existe una gran preocupación en los exportadores peruanos debido al incremento de los fletes marítimos, cuyos precios se incrementaron de gran manera (en algunos se quintuplicaron)”, informó Adex.

