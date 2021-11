Pedro Castillo: “No basta el crecimiento del PBI si no viene acompañado de bienestar social”

El presidente Pedro Castillo se dirigió al panel de CADE Ejecutivos 2021 durante su jornada de cierre y reiteró que su gobierno mantendrá las garantías jurídicas para la inversión privada, pero exigió un compromiso mutuo del sector para cumplir con sus obligaciones tributarias y laborales.

“Los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. En el país existe y seguirán existiendo seguridad jurídica y reglas claras, y por eso hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro son la mayoría, para que sigan apostando por el país, inviertan sin temores y generen empleos con derechos. Y a los malos empresarios, que también los hay, no se aprovechen de la crisis y angustia de los peruanos, respeten los derechos de sus trabajadores, que sean responsables con el cuidado del medio ambiente y cumplan con sus obligaciones tributarias”, refirió Castillo.

En este sentido, el jefe de Estado remarcó que, pese a las críticas recibidas desde el inicio de su gestión, en ningún momento ha intentado desconocer los contratos o confiscar bienes al sector privado, como un sector de la prensa y del Congreso continúan repitiendo.

“Muchos de ustedes, estimados empresarios, no solo dudaron de mi, sino que algunos, quién sabe, votaron en contra de nuestra candidatura. No me quejo. pues así es la democracia. Pero desde la campaña no ha habido un solo día en el que algunos sectores no dejen de llamarme comunista, terrorista, responsable del aumento de combustibles, dólar, alimentos. Dijeron que confiscaría casas y ahorros. Pregunto, ¿El gobierno ha expropiado a alguien?”, expresó.

Asimismo, Castillo recalcó que el crecimiento del PBI en números debe ir acompañado por bienestar social de todos los peruanos, en especial luego de las brechas ahondadas tras el paso de la pandemia.

“No basta el crecimiento del PBI si no viene acompañado de bienestar social para todos. Si el desarrollo olvida a los pobres, no es desarrollo. Se dice que la pandemia demostró la precariedad del Estado. En realidad, lo que ha hecho es terminar de revelar lo que funcionaba mal desde hace mucho tiempo”, apuntó el mandatario.

De otro lado, el presidente Pedro Castillo advirtió que su Gobierno no será tolerante con la comisión de monopolios, oligopolios, subempleo y concertación de precios en perjuicio de la población, por lo que pidió a todos los empresarios unirse para erradicar estas malas prácticas del mercado.

“La economía social de mercado no permite monopolios, oligopolios y concertación de precios. Una auténtica economía social de mercado es aquella que promueve y protege los intereses de la mayoría, fomenta la libre competencia y no tolera el aprovechamiento de la ley para beneficio propio (...) De poco nos servirá el crecimiento macroeconómico si malas prácticas y malos vicios continúan enquistados”, dijo Castillo.

Finalmente, el presidente secundó el mensaje del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y remitió que el crecimiento de la economía peruana, muy por encima de estimaciones nacionales e internacionales, cerrará el 2021 en torno al 13%, convirtiendo al Perú en uno de los países con menor déficit de la región.

“Más allá de nuestros propios estimados y de otras instituciones nacionales y extranjeras, que era poco mas de 10%, para fin de año nuestra economía habrá crecido alrededor del 13%, superando los pronósticos mas optimistas. Esta veloz recuperación, en conjunto con un entorno internacional favorable, ha permitido también que el déficit fiscal logre una reducción a octubre mayor al 4%. Con ello, este año el Perú será una de las economías con mayor crecimiento en la región y de menor déficit fiscal”, remarcó.