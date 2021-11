Grandes empresas concretaron el 94,7% de envíos hasta septiembre; mypes solo 5%

La Asociación de Exportadores (Adex) informó que un total de 7.248 empresas despacharon sus productos al exterior entre enero y septiembre, un incremento de 17,6% respecto al mismo periodo del 2020 y de 4,6% respecto del 2019, en el periodo prepandemia.

De acuerdo a un estudio del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, este aumento se explica por el mejor entorno global ante la reanudación de actividades comerciales en los principales países destino, lo cual propicia una mayor demanda.

“Otro factor importante en el periodo acumulado fue la baja base de comparación del 2020. A consecuencia de la crisis sanitaria, muchas firmas dejaron de despachar al exterior”, expresó el jefe del instituto, Carlos Adriano Pérez.

Por tamaño, el 64,1% (4.645) fueron microempresas; el 28,3% (2.049) pequeñas; el 1,4% (99) medianas y el 6,3% (455) grandes, con lo cual las mipymes concentraron el 93,7%. Otras 1.805 dejaron de incursionar en el exterior: el 82,9% (1.494) fueron micro; el 11% (199) pequeñas; el 0,5% (9) medianas y el 5,7% (103) grandes.

A pesar de ello, se observó que un total de 2.888 empresas exportaron o retomaron esa actividad, número que también fue un récord histórico, contrarrestando a las 1.805 que no registraron ventas al exterior.

Adex: valor exportado a septiembre

Según el valor exportado entre enero y septiembre de 2021, el 94,7% del total de envíos estuvieron a cargo de grandes empresas (US$ 37 mil 590 millones); el 3,8% por las pequeñas (US$ 1.503 millones); 1% por las medianas (US$ 415 millones) y el 0,5% por las micro (US$ 196 millones).

De esta manera, si bien las mipymes concentraron el 93,7% del número de exportadoras, en monto FOB representaron solo el 5,3% del total. A nivel de sectores, el 76,7% del total (5.561) participaron desde un único sector productivo. Por el contrario, solo el 4,2% (302) estuvieron más diversificadas, participando en cuatro o más rubros.

En ese mismo periodo, el mayor número provino del sector agroindustrial (2.026), seguido por metalmecánica (1.594), químico (1.347), confecciones (1.061), textil (568), minería no metálica (447), entre otros. En contraste, solo se registraron 49 en la pesca tradicional y 43 en hidrocarburos.

Adex: muchos despachos, poca variedad

Respecto a la variedad de productos enviados , el 46,6% de estas compañías (3.376) enviaron uno solo, lo cual evidencia la nula diversificación productiva y un riesgo en su participación en el mercado exterior. Por el contrario, el 10,5% (758) diversificaron sus despachos al exterior teniendo diez o más artículos.

“Si consideramos solo a las que tienen un destino y exportan un único producto, el número es de 2.607, las cuales incrementan los riesgos de permanencia. Dentro de este grupo vulnerable, el 78,3% fueron micro, seguidas por pequeñas (16,6%), grandes (4%) y medianas (1,1%)”, acotó.

Adex: regiones más exportadoras

Finalmente, en cuanto a las regiones, Lima concentró el mayor número de exportadoras (4.804), seguida por Piura (550) y Callao (536). De otro lado, Huancavelica fue la región con el menor número de empresas (23).