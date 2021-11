BCRP: Velarde insiste al Congreso con elección de perfiles técnicos para su directorio

El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, reiteró la necesidad de elegir a tres perfiles técnicos para integrar el directorio del máximo ente emisor desde el Congreso de la República. La última vez fueron elegidos Rafael Rey, José Chlimper y Elmer Cuba.

Como parte de su presentación en el CADE 2021, el jefe del BCRP explicó que la inflación será uno de los desafíos más importantes para el Gobierno “en buena parte del próximo año”, en lo que consideró un fenómeno internacional “no tan difícil de controlar”.

“La inflación más alta ha sido en alimentos y energía y perjudica a los más pobres, pero responde a factores externos. Aunque el BCRP eleve la tasa de interés a 500%, el precio del petróleo no va a caer”, explicó.

En esta línea, Velarde señaló que la elección técnica de los últimos tres directores del BCRP, a cargo del Parlamento, representaría un paso importante para las políticas monetarias que requiere el país en este difícil contexto.

“En este caso, para la inflación, no es tan importante. Ahora lo que le toca es nombrar a los directores, si se nombra gente capacitada. Tiene que ser lo ideal y eso creo que ayudaría bastante”, remitió.

De otro lado, destacó la urgencia de mejorar tanto el gasto público como los nombramientos de sus funcionarios responsables. Recomendó, así, que los gobiernos regionales y municipales también apliquen el servicio civil, de tal forma que se elija a gente con “mayores calificaciones y que no sea simplemente un favor político”.

“Es un proceso difícil. He visto muchos planteamientos que se han hecho, inclusive reducir el número de distritos, quitar algunas atribuciones que tienen en este momento los gobiernos regionales, pero no es mi tema, lo cierto es que no está funcionando bien y algo tiene que hacerse”, finalizó.