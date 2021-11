Perú concretaría negocios por US$ 8,5 millones para el turismo en América Latina

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que se habrían generado expectativas comerciales por US$ 8,5 millones, a concretarse en los próximos doce meses, como resultado de siete ruedas de negocios virtuales en los últimos tres meses que fueron parte del trabajo coordinado con sus oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.

Con un total de 1.329 citas comerciales sostenidas en los espacios virtuales diseñados para la ocasión, 118 empresas peruanas del sector y 183 operadoras turísticas de los países antes mencionados realizaron encuentros comerciales.

Las experiencias promovidas en los encuentros estuvieron enfocadas en el turismo de naturaleza, aventura, cultura, alta gama y gastronomía en las regiones de Amazonas, Arequipa, Cusco, Ica, Iquitos, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno y Tumbes.

Entre los mercados con mayor potencial de negocios se encuentran Brasil con más de US$ 5 millones, seguido por Ecuador y México con proyecciones de ventas por US$ 890.650 y US$ 883.000, respectivamente. En Ecuador se ejecutaron dos ruedas de negocio y una de ellas estuvo abocada a promover el turismo de frontera, con énfasis en la promoción de la costa norte del Perú.

Campaña “Despierta en Perú”

Con la reactivación del turismo en marcha, en mayo de 2021 se lanzó la campaña “Despierta en Perú” para el mercado estadounidense y mexicano, la cual busca animar al viajero a planear su próximo viaje a Perú. La misma se ha extendido a Chile, Colombia, Brasil y próximamente a Ecuador.

La campaña publicitaria está dirigida a la generación X y a los millennials; y promociona al Perú como un destino de naturaleza, cultura, aventura y gastronomía, especialmente en las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Ica, Lima, Madre de Dios y Loreto.