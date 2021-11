ONP: esta semana se pagarán las primeras 1.433 pensiones proporcionales

Este jueves 18 de noviembre se pagarán las primeras 1.433 pensiones proporcionales de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), luego de tres décadas de negarles una prestación a los adultos mayores que aportaron menos de 20 años.

Esto va en línea con la ley aprobada por el Congreso en mayo de este año y que la ONP puso en marcha el mes pasado. A detalle, se otorgarán S/ 250 de pensión a los afiliados que aportaron entre 10 y 14 años; mientras que aquellos con 15 a 19 años de aporte recibirán S/ 350 mensuales. Son 12 pagos al año, ya que no se considera la ‘gratificación’ de julio y diciembre.

“Desde hace 10 años que esperaba mi pensión. Pensé que no iba a recibir nada. En una oportunidad que reclamé me dijeron que espere a los 80 años para recibir alguito, pero de ahí no supe nada. Luego salió esta ley y me acreditaron 13 años y 9 meses de aportes”, manifestó Víctor Gálvez, un afiliado a la ONP que a sus 75 años de edad no recibía ni un sol de pensión, limitado por el requisito mínimo de aportes.

Gálvez —que pertenece al primer grupo de beneficiados— detalló que con sus años acreditados le correspondía una mensualidad de S/ 250; no obstante, le dieron la opción de acceder al ‘préstamo previsional’ habilitado por la ONP desde el año pasado. Es así que lograría acreditar 15 años de aporte y recibir una pensión de S/ 350.

El afiliado cuenta que su etapa laboral fue mucho mayor, pero perdió cerca de 20 años de aportes porque la otra empresa en la que trabajó no había depositado a su fondo. “Luego la empresa (del rubro de cosméticos) desapareció y yo perdí mis años de aportes, si no, hace diez años hubiera recibido mi pensión habitual”, apuntó.

Por su parte, Humberto Irala es otro afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que aportó por 12 años y está en espera de la respuesta a su solicitud para acceder a una pensión de S/ 250. Aunque no estaba enterado de los préstamos previsionales, desde la ONP nos indicaron que validarán si cumple con los requisitos.

Cabe precisar que a largo plazo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que se beneficiará con esta medida a 740.000 adultos mayores con aportes de entre 10 y 19 años.

El presidente de la Central Nacional de Jubilados del Perú (Cenajupe), Oscar Alarcón, informó que el proceso de solicitud para acceder a las pensiones proporcionales ha sido rápido. Sin embargo, manifestó que se deberían considerar los mismos beneficios que del resto de jubilados, tales como el pago doble en julio y diciembre y la pensión de viudez.

“El proceso está correcto, nosotros como Cenajupe siempre estuvimos de acuerdo en adquirir el derecho vitalicio de una pensión y de seguridad social de salud para estos afiliados. Pero también hemos opinado que no debe haber discriminación en cuanto a su pago de pensiones. Si adquieren la categoría de pensionistas deben pagarles doble en julio y diciembre, como al resto del DL 19990″, enfatizó.

¿Cómo solicitar una pensión proporcional?

Los afiliados en edad de jubilación (mínimo 65 años) que hayan aportado por lo menos 10 años pueden solicitar su pensión proporcional ingresando a la web onpvirtual.pe, la cual está disponible las 24 horas del día para trámites de residentes nacionales o en el extranjero.

Al ingresar a la plataforma, el afiliado deberá seleccionar la opción ‘Estoy aportando’ y ‘Quiero mi pensión’. Luego, deberá completar el formulario ‘Pide tu atención virtual’.

Una vez concluidos esos pasos, la ONP llamará al afiliado para que se registre la solicitud. La evaluación es en un plazo promedio de 30 días hábiles. De estar todo conforme, se le enviará un correo con la resolución.

Son 11 centros de atención a los que se puede acudir de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:30 m.

ONP. Afiliados pueden solicitar información de pensión proporcional en los 11 centros de atención. Foto: difusión

Afiliados con 10 años de aportes

El presidente de Cenajupe, Oscar Alarcón, informó que la Comisión de Trabajo del Congreso de la República está impulsando la creación de una comisión multisectorial para evaluar soluciones para los afiliados que aportaron menos de 10 años a la ONP.

“Estamos apoyando para que haya una comisión multisectorial con participación del Estado, también de centrales sindicales y aportantes para tener un mejor análisis y resolver este problema. Ya veremos qué salidas hay para que este sector reciba algún beneficio, hay diversas forma para llegar a resolver. Esta comisión estaría enfocada en aquellos afiliados que cumplen 65 años de edad y que aportaron menos de 10 años a la ONP”, detalló el dirigente.

El dato

Jubilación anticipada. La ONP informó que 77 afiliados recibirán este 18 de noviembre sus pensiones tras acogerse a la jubilación anticipada. Se puede acceder con 50 años de edad y 25 años de aportes a partir del 23 de julio de 2021.

La palabra

Oscar Alarcón, presidente Cenajupe

“Estamos de acuerdo en adquirir el derecho vitalicio de una pensión y seguridad social de salud para estos afiliados. Pero también no debe haber discriminación en cuanto al pago de sus pensiones”.