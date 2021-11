Hernando Cevallos sobre anuncio de nuevas medidas: “Necesitamos cuidar a los trabajadores que sí se vacunaron”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, se pronunció en referencia a las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno, a través de los Decretos Supremos N.° 167-2021-PCM y N.° 168-2021-PCM, en las que se establece que desde el 15 de diciembre, las empresas solo podrán retomar sus labores presenciales con sus trabajadores completamente inoculados, para de esta manera fomentar la inmunización contra la COVID-19 en el Perú.

En esa línea, en diálogo con RPP Noticias, se le consultó sobre qué sucedería con aquellos colaboradores que no quieran inocularse. “Va a ser un problema” , señaló Cevallos. Asimismo, refirió que “se complica porque no se asume la responsabilidad de cuidarse uno mismo y cuidar colectivamente a quienes están al lado de uno” , precisó.

Reconoce que se tenía que tomar una decisión para frenar el inicio de la tercera ola y así proteger a la población que sí se inmunizó. “Necesitamos cuidar a la sociedad, a los trabajadores que sí se vacunaron. Si no tomamos estas decisiones, nos va a pasar lo mismo que el año pasado” , enfatizó.

El ministro Cevallos reveló que actualmente existe un 15% a 20% de ciudadanía a nivel nacional que no desea inocularse porque todavía tiene dudas sobre las dosis que se aplican en nuestro país o también debido a que residen en lugares alejados, entre otros motivos.

“Hay un porcentaje de población entre un 15% y 20% que no es gente que tenga una posición de ‘no me quiero vacunar’ por distintos conceptos porque le han metido de verdad mucho miedo. Pero este porcentaje es por distintas razones: porque no tiene una información y necesita mayor información, vive en lugares alejados, su trabajo no le da facilidades para vacunarse (...). A este sector es el que en primera instancia queremos llegar para vacunarlo adecuadamente” , manifestó.