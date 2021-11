Bono Yanapay Perú: consulta en este link quiénes cobran HOY, 16 de noviembre

El Bono Yanapay Perú fomentado por el Gobierno de Pedro Castillo ha dispuesto dicho subsidio para ayudar a los ciudadanos más vulnerables frente a la crisis económica provocada por el coronavirus. Dicho apoyo monetario se otorga a nivel nacional con el objetivo de auxiliar a las familias peruanas más vulnerables dentro de la pandemia por la COVID-19.

Recuerda que el dinero puede ser entregado en cuentas bancarias, billeteras digitales, a domicilio o en las ventanillas del Banco de la Nación. Sin embargo, aquellas personas que no cuentan con las tres opciones anteriores, tienen la oportunidad de activar su Cuenta DNI en el Banco de la Nación. Por ello, si no sabes si perteneces a algún grupo beneficiado, quisieras saber tu fecha de cobro o no sabes cómo cobrar los 350 soles de este beneficio en la presente nota te contamos todos los detalles hoy, martes 16 de noviembre.

Bono Yanapay Perú: ¿cómo saber si soy beneficiario?

Para confirmar si accedes al subsidio, debes ingresar a la plataforma oficial del Bono Yanapay. Necesitarás tu Documento de Identidad (DNI) para rellenar las casillas de requerimiento. Luego puedes hacer clic en el link en consultas.yanapay.gob.pe y seguir el procedimiento descrito en el portal. Una vez dentro, completa todas las casillas que te solicitan. Para esto debes tener a la mano tu Documento de Identidad (DNI) y continuar con el procedimiento descrito en la plataforma:

Coloca tu número de tu DNI

Ingresa la fecha de emisión del DNI

Acepta la política de privacidad

Haz en la opción Consulta si eres beneficiario

Guía paso a paso para activar la Cuenta DNI. Imagen: Banco de la Nación

Bono Yanapay Perú: cronograma de pagos

Grupo 1 (desde el 13 de septiembre): se encuentran las personas de los programas sociales: Pensión 65, Juntos y Contigo.

Grupo 2 (desde el 5 de octubre): conformado por personas con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (Banco de la Nación).

Grupo 3 (desde el 18 de octubre): integrado por las personas que viven en comunidades rurales sin acceso a sistemas financieros.

Grupo 4 (desde el 2 de diciembre): compuesto por personas sin cuentas bancarias quienes recibirán el Bono de 350 soles a través de las ventanillas del Banco de la Nación.

Bono Yanapay

Bono Yanapay Perú: revisa las modalidades de pago

Existen 6 modalidades para que los beneficiarios puedan cobrar el Bono Yanapay:

Depósito en cuenta

Billetera digital

Cuenta DNI

Banca celular del Banco de la Nación

Carritos pagadores

Pago a domicilio

Bono Yanapay: requisitos y montos

El Decreto de urgencia Nº 080-2021 establece que los beneficiarios del Bono Yanapay deben ser peruano y cumplir los siguientes requisitos:

Vivir en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Pertencer al programa Juntos, Pensión 65 o Contigo.

No estar registrado en la planilla pública o privada, con la excepción de los pensionistas y practicantes.

Tener un ingreso menor a S/ 3.000 al mes por hogar.

El monto del subsidio monetario es de 350 soles. Sin embargo, los hogares que tengan al menos un menor a cargo recibirán 350 soles adicionales, es decir, en total 700 soles.