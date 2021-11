Pedro Francke sobre tasa de alquiler: “Nuestra medida no aumenta el pago de impuestos, sino lo reduce”

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, informó, este último viernes 12 de noviembre, que un ajuste al impuesto de los alquileres de inmuebles (actualmente del 5%) no aumenta el pago, sino que lo reducirá.

Durante su presentación ante el Grupo de Trabajo Ampliación de la Base Tributaria, Evaluación y Revisión de Requisitos para el Ingreso del Perú a la OCDE del Congreso, el funcionario público explicó un poco más la propuesta del Ejecutivo.

“Hay que dejar en claro que nuestra medida para la enorme mayoría de contribuyentes no aumenta el pago, sino que lo reduce, porque hoy se paga el 5% sin importar el monto del alquiler”, refirió Francke.

Así, el ministro detalló que buscará que el ajuste permita la existencia de un trecho creciente y paulatino que incluya un tramo no imponible tal y como se efectúa en la renta de cuarta categoría.

“En una escala progresiva todos los que están debajo del mínimo no imponible no pagarían el alquiler, en ese sentido estamos beneficiando a todos aquellos que han considerado el alquiler como una forma de ahorro; en tanto no pasen sus ingresos a un nivel relativamente significativo”, advirtió.

En esa línea, admitió que su despacho analiza al detalle de cuanto sería los gastos deducibles “que sean razonables en el tema de alquiler”.

Además, aseguró que “en un inicio, el 95% de las personas van a pagar con nada o menos impuestos. Solo 5% —los cálculos preliminares que hay— son los que podrían estar pagando más en el caso de los alquileres”.