Corporación E. Wong: ¿qué empresas integran este conglomerado que ahora se separa?

La Corporación E. Wong anunció su separación a través de un comunicado dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). La compañía, conformada por los hermanos Eduardo, Efraín, Eric, Erasmo y Edgardo Wong Lu Veg, dio a conocer la decisión del grupo familiar y ha solicitado que se realice una oferta pública de adquisición de algunas de las empresas agroindustriales.

De acuerdo al documento, los cinco hermanos “han dejado de actuar de manera coordinada y concertada”. Además, se precisa que a partir de la fecha se ha alocado el control exclusivo de, entre otros activos, la participación que Barroco S.A. y Río Pativilca S.A. tenían en Andahuasi a favor de Erasmo Wong, y en Paramonga e Ingenio a favor de Edgardo Wong.

El grupo empresarial tiene presencia en varios sectores económicos, como el agrícola, azucarero, maderero, construcción, retail, financiero, medios de comunicación, librerías y maderero. En esta nota te contamos qué compañías la integran.

¿Cuáles son las empresas que conforman la Corporación E. Wong?

En el sector industria, está Agroindustrial Paramonga, Andahuasi y empresa azucarera El Ingenio. Estas tres se dedican a la producción de caña de azúcar y otros negocios vinculados. Dicho rubro también lo conforma la empresa Maderacre, la cual produce madera peruana.

En retail, se encuentran los centros comerciales Plaza Norte y Mall del Sur, que operan desde 2009 y 2016, respectivamente. Otro rubro en el que este grupo tiene injerencia es Cultura, a través de la librería Entre Páginas y el teatro Plaza Norte.

Asimismo, en transporte figuran Expomotor y el Gran Terminal Terrestre Plaza Norte. Este último contiene más de 70 empresas de transporte y es uno de los principales terrapuertos del Perú.

En lo que respecta al rubro inmobiliario, Gelan S.A e inmobiliaria Elemento forman parte de la Corporación E. Wong. La primera se dedica a vender viviendas. Por su parte, inmobiliaria Elemento brinda servicios de arquitectura, construcción de edificios y obras de ingeniería civil.

El grupo familiar también incursionó en el ámbito financiero y en las telecomunicaciones. En finanzas, figura Caja Prymera, mientras que en las empresas de comunicación aparece Willax, canal de televisión abierto en 2010.

Finalmente, la gastronomía y sus negocios afines también son del interés de esta familia de empresarios, ya que han creado las empresas Mediterráneo, Panetería, Flora y Fauna, y Don Buffet.

Desbalance patrimonial

La hermanos Wong no han estado libres de investigaciones judiciales. El pasado octubre, el Ministerio Público emitió un informe contable sobre las finanzas de Erasmo, Eric y Efraín Wong Lu Vega. El peritaje reveló un desbalance patrimonial en los ingresos de los entonces miembros de la Corporación E. Wong.

A Erasmo, Eric y Efraín se les identificó un déficit patrimonial de S/ 35 millones, S/ 3 millones y S/ 77,8 millones, respectivamente. El documento judicial forma parte de una investigación sobre el presunto delito de lavado de activos durante 2007 y 2009.

Ante las acusaciones, Efraín Wong aseguró que no existe ningún desbalance y que las imputaciones contra él y sus hermanos se deben a una disputa por la empresa azucarera Andahuasi. “Ese proceso tiene muchos años y, lamentablemente, a pesar de haber demostrado fehacientemente que no existe ningún desbalance, los jueces y fiscales no han resuelto nada hasta el día de hoy, hecho que hoy se utiliza convenientemente”, aseguró en su momento el empresario.