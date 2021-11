Conveagro: precio de los alimentos en Perú subiría 35% este verano por crisis de fertilizantes

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) estimó que el precio de los alimentos en el Perú podría dispararse entre 30% y 35% en los próximos tres o cuatro meses, debido a que el costo internacional de los fertilizantes, actualmente con un incremento 200% y 250%, va camino a nuevos picos de 300%.

En un reporte recogido por el portal Agraria.pe, el titular de Conveagro, Clímaco Cárdenas, explicó que, usualmente, el precio de la urea estaba en US$ 400 o US$ 430 la tonelada, pero hoy está por encima de los US$ 1.000.

“Al tener menor oferta de productos inmediatamente se va a generar un incremento del precio del producto final. Antes se estimaba que este incremento del precio estaría entre 30% y 35% dependiendo del cultivo y de su naturaleza de cómo se utiliza estos fertilizantes, pero ahora que el precio de los fertilizantes se incrementó por encima de los 200% y 250%, probablemente el precio de los alimentos suba más de lo estimado”, refirió.

Como un efecto dominó, los agricultores no podrán fertilizar sus campos en la cantidad necesaria y tendrán menores rendimientos productos, que se traducirá en una menor oferta de productos como arroz, maíz, algodón, papa y hortalizas.

Inicialmente, Conveagro calcula en 2,2 millones las familias de agricultores perjudicadas, pero luego afectará a toda la población, “principalmente a las personas más desvalidas del país”.

Crisis internacional de fertilizantes

Cárdenas explicó que el precio de los fertilizantes se incrementó debido a que los fertilizantes sintéticos son derivados de combustibles (petróleo), cuyo valor se ha incrementado.

A ello se suma el incremento del precio del dólar y a que los dos países líderes en la producción de fertilizantes —principalmente urea— a nivel mundial como Rusia (que representa el 75% de las importaciones peruanas) y China (20% de las importaciones) cerraron sus exportaciones porque están priorizando su producción nacional y con ello la alimentación de su población, lo que según dijo no sucede en Perú.

“No tenemos un Estado resolutivo que entienda y reconozca la urgencia del problema. Estamos solicitando al Gobierno que acepte a los fertilizantes (urea), dentro del fondo de estabilización que tienen los combustibles y con ellos permita respirar a los productores con un precio piso de S/ 100 el saco de la urea, que antes costaba S/ 63 pero vamos a asumir un incremento, la diferencia hacia arriba por las fluctuaciones internacionales, que lo asuma el Estado”, manifestó.