Juntos por el Perú propone que el refrigerio sea parte de la jornada laboral

La bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone incluir el tiempo del refrigerio como parte de la jornada laboral de un trabajador. Además, este no debe ser inferior a los 45 minutos, si la persona labora ocho horas.

“ Todo tiempo dedicado al refrigerio forma parte de la jornada laboral y del horario de trabajo, y no podrá ser inferior a cuarenta y cinco (45) minuto s. Salvo que exista acuerdo individual o convenio colectivo que mejore estas condiciones para el trabajador”, señala la propuesta legal que modificaría el artículo siete de la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo.

El proyecto argumenta que la norma actual no considera al refrigerio como parte de la jornada laboral, ya que en ese tiempo el trabajador no produce ni presta servicio, lo cual no genera ningún beneficio al empleador.

Este panorama se refleja en la dinámica de trabajo. Pues, si una persona empieza su turno a las 8.00 a. m. y termina a las 4.00 p. m., sale 45 minutos después porque se le añade el tiempo de refrigerio. Sin embargo, el proyecto recalca que, desde el fundamento social, este tiempo libre permite que el trabajador se consolide como ciudadano, mejore su salud, descanso y, por lo tanto, pueda mejorar su productividad.

“Por lo que (el refrigerio) se le debe entender no solo como un derecho del trabajador, sino también como parte del interés empresarial; puesto que, la fatiga y el cansancio afectan negativamente el trabajo de las personas”, señala la propuesta.