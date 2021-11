Credicorp se anota US$ 282 millones de utilidad neta y reevalúa crecimiento de 12% para Perú

Credicorp, holding peruano cuya principal subsidiaria operativa en nuestro país es el Banco de Crédito del Perú (BCP), previó que el producto bruto interno (PBI) peruano registraría un crecimiento de 12% durante este año, durante la presentación trimestral ante sus inversionistas. Antes era 9%.

De acuerdo al grupo empresarial, la economía peruana habría rebotado 11,2% entre los meses julio y septiembre, luego de caer 8,8% en el mismo periodo del año pasado.

“Esta recuperación se sustentó principalmente en la solidez macroeconómica del país, que permitió implementar políticas monetarias y fiscales expansivas, así como en un entorno internacional favorable con niveles del precio del cobre altos”, explicó.

En este sentido, Credicorp remarcó que la reactivación de la economía peruana estuvo alineada a la mejora de la situación sanitaria y al repunte en el proceso de vacunación, por lo que el PBI peruano crecería 12% durante el 2021, ajustando al alza su estimado.

Precisamente, el CEO de Credicorp, Walter Bayly, manifestó que la organización se encuentra en una posición muy sólida al haberse recuperado del impacto negativo ocasionado por la pandemia de la COVID-19 en la economía global y especialmente, en el Perú.

Credicorp logra US$ 282 millones de utilidad neta

Credicorp informó que, durante el tercer trimestre del 2021, obtuvo una utilidad neta de S/ 1.164 millones (aproximadamente US$ 282 millones), traducidos en un ROAE (Return on average equity, o retorno sobre el patrimonio neto promedio) y ROAA (Return on average assets, o retorno sobre activos promedio) de 18,5% y 1,9%, respectivamente.

El CFO de Credicorp, César Ríos, señaló que los resultados de Credicorp estuvieron impulsados por la recuperación en la mayoría de sus líneas de negocio.

En banca universal, la rentabilidad se explicó por el nivel bajo de provisiones y el crecimiento de ingresos core, mientras que en microfinanzas, Mibanco mostró una evolución positiva de desembolsos estructurales de menor riesgo, donde la implementación del modelo híbrido viene dando frutos, indicó.

Asimismo, remarcó que el holding, que agrupa al BCP, BCP Bolivia, Credicorp Capital, Grupo Pacífico, Prima AFP, Mibanco, Mibanco Colombia, Atlantic Security Bank y Krealo, continuará acelerando la generación de valor a través de la transformación digital en sus subsidiarias.

Credicorp: avanza banca digital del BCP

A setiembre del 2021 el 57% de los clientes del BCP son digitales y el 38% de los desembolsos de Mibanco se efectuaron mediante canales alternativos, principalmente soluciones digitales.

Por otro lado, la billetera digital Yape reportó un crecimiento destacable: al tercer trimestre del año el 21% de transacciones monetarias del BCP se realizaron a través de este canal, superando a la banca móvil, destacó Credicorp.

Hace dos años, apenas el 2% de las transacciones monetarias del BCP se realizaban a través de Yape. A la fecha, la billetera digital cuenta con 7,2 millones de usuarios.