Reforma tributaria incluiría a 2,5 millones de nuevos contribuyentes

En el marco de la delegación de facultades solicitadas al Congreso de la República, el Ejecutivo tiene pensado implementar una serie de normas que apuntan a elevar la recaudación, ampliar la base tributaria y a combatir el incumplimiento.

Y es que la reforma tributaria que tiene en mente el Gobierno apuntaría a incorporar alrededor de 2,5 millones de nuevos contribuyentes. Esta meta se cumpliría fortaleciendo a la Sunat. “Las medidas de ampliación de base [tributaria] son graduales, se tendría que ver en el tiempo. Esperamos que en un margen de dos o tres años se puedan tener esos resultados”, dijo a La República el director general de ingresos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marco Camacho.

Lo que plantea el Ejecutivo para ampliar la base tributaria es que la Sunat pueda inscribir de oficio en el RUC siempre y cuando la entidad recaudadora detecte que una persona natural realiza movimientos similares a la de una empresa.

En diálogo con este medio, el viceministro de Economía, Alex Contreras, explicó que se ha detectado que hay empresas que, a pesar de que tienen buena capacidad económica, continúan siendo informales. “Hay un grupo de empresas que viven en la informalidad, pero que tienen capacidad económica para poder ser empresas formales”, dijo Contreras.

También se propone que ciertas entidades privadas y públicas pidan de forma obligatoria el RUC cuando realicen una transacción comercial con una empresa. “Lo que se encontró con Reactiva es que había 150.000 personas naturales que realizan actividad empresarial que recibieron créditos de Reactiva. Tenían deuda comercial con los bancos y no tenían RUC. Se va a establecer esto como obligación”, anotó.

Incumplimiento tributario

Otro eje de la reforma es la lucha contra el incumplimiento tributario, pues el Perú tiene uno de los niveles más altos en América Latina. En tal sentido, se buscará combatir las ‘facturas falsas’. Para ello, se va a crear y atribuir la condición de “sujeto sin capacidad operativa” para aquellos que emitan comprobante de pago que carecen de los recursos y capacidades económicas, financieras, entre otros.

Asimismo, se creará un perfil de cumplimiento para cada contribuyente, con el fin de dar beneficios a los que tienen buen comportamiento tributario.

“Si tiene un buen cumplimiento tributario, va a tener algunos beneficios como postergación del plazo de pago y declaración, alguna flexibilidad en los procedimientos. Y si tiene un mal cumplimiento, probablemente le toque alguna restricción en algunos de los procedimientos que tenga con la Sunat”, precisó Camacho y agregó que también se fortalecerá la fiscalización del incremento patrimonial no justificado.

De acuerdo a estimaciones del MEF, las medidas que están proponiendo ayudarían a disminuir el incumplimiento tributario entre 1 y 2 puntos porcentuales por año, tanto en el IGV como en el impuesto a la renta.

Pequeña empresa

Actualmente, existen hasta cuatro regímenes tributarios para las empresas (RUS, RER, RMT y régimen general), lo cual resulta complejo a las mypes y a la vez genera que compañías se subdividan para que puedan acogerse a la que tiene menor pago de impuestos.

Para ello, el MEF propone que se tengan solo dos regímenes, el general y el RUS. Además, a las empresas de menor tamaño la Sunat les hará sus declaraciones, lo que permitirá reducir el costo de cumplimiento.

Sumado a ello, se aumentarán incentivos para que se promueva la formalización de 300.000 trabajadores que hoy laboran en empresas formales, pero no están declarados.

Datos

Inclusión. Se propone que los sectores acuícola y forestal tengan beneficios tributarios para que puedan promoverse.

Cifra. A setiembre, la Sunat tuvo registrados a 10,8 millones de contribuyentes con RUC.

Uso de medios de pago financieros

Hoy en día, están obligados a bancarizar aquellas transacciones que son superiores a US$ 1.000 o S/ 3.500, pero la Sunat ha observado que por este umbral las transacciones se están realizando con montos menores. Por ello, reducirán la cifra mínima.