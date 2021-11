SNI sobre el gabinete: “Ahora vamos a ver algo de estrategia (económica)”

Tras definirse el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez, de manera ajustada en el Congreso, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, sostiene que ahora estamos ante una nueva realidad política para continuar por la senda de recuperación, de cara al tercer año de la pandemia.

¿Cómo interpreta el sector empresarial el voto de confianza al gabinete Vásquez?

Estábamos nerviosos de que no se dé, y eso crearía un problema. Estamos tranquilos. Sabemos que en estos momentos, políticamente, hay una nueva realidad. No sé si lo perciba así la gente, pero nosotros sí. Percibimos una nueva realidad que se ve en la votación (en referencia al fujicerronismo).

Entonces, hay una nueva confianza política para reavivar la senda de recuperación económica...

No es infidencia, pero los empresarios de la SNI tenemos una encuesta todos los meses por año, y la percepción es positiva, igual a la del BCRP. Creo que tenemos que ver con seriedad el tema de la inversión y desde la SNI vamos a seguir alentando las inversiones. Tenemos la puerta abierta y para entrar hay que seguir dando acciones positivas en lo que es madurez política.

En esa línea, ¿cómo interpretar la mejora de las expectativas empresariales del BCRP?

Hemos estado en una posición tan ilógica en la parte política que ahora vamos a ver algo de estrategia (económica) (...). Vemos, de acuerdo a como votaron (para el voto de confianza), una clara realidad política para la economía.

Pero la contratación a tres meses sigue siendo pesimista.

El empleo viene con la inversión. Y la inversión la hace un 64% la pequeña y mediana empresa (...). Esa peluquería, restaurante o tienda de abarrote hace miles y miles de inversiones diarias. No se trata solo de que se manden los mensajes a las grandes inversiones, las pequeñas inversiones también se preocupan de lo que sucede políticamente. Se preocupan bastante.

¿Considera demasiado optimistas las proyecciones de crecimiento del BCRP, MEF y entidades como el BM?

Lo importante aquí es que ya no se da una comparación estadística con un año en que no se ha crecido, como pasó en 2020. Por eso se tiene que hacer un mayor esfuerzo en lo que es inversión real para que haya empleo. Nosotros esperamos que en los próximos 60 días el Gobierno pueda presentar una proyección a lo que realmente se quiere en cuanto a inversión.

¿Cómo ve su gremio el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para elevar la recaudación?

Aquí, en primera instancia, hay cosas más digeribles que otras. Empecemos por las cosas buenas. El hecho de que se haga ahora un sistema único para la pequeña empresa y que, de esa manera, esta vaya escalando de acuerdo a su capacidad empresarial. Es bueno porque va a encausar a la pequeña empresa, a crecer, especialmente con el tema del factoring, ya que el 90% de las facturas se da digitalmente y ese es un prerrequisito para que tú tengas tu crédito en ocho días, de acuerdo al reglamento publicado y con un interés muchísimo más bajo (que el del sistema financiero), porque entre las empresas de factoring competirán y bajarán las tasas.

Es positivo para la ampliación de otros aportadores de impuestos. El tema es que se expanda y no ir sobre la misma gente.

¿Qué otras cosas se destacan de este proyecto de ley a su criterio?

La adecuación al estándar Basilea III también es positivo, así como las simplificaciones en el proceso de licenciamiento de empresas financieras. Se está empezando a tener una visión (clara) para darle más competencia al sector financiero (...). Esta reforma tributaria debe cobrarle a los que no están adentro. No puede ser que haya evasión y que no estemos trabajando en eso. Hay medidas antielusivas que ya se han comenzado a dar y que, evidentemente, se tienen que seguir dando para que la gente pague más impuestos. También estoy a favor de gravar a las plataformas y servicios digitales transnacionales.

¿Y lo negativo?

El problema viene cuando quieres cobrar a los que alquilan en vez del 5%, el 10%, y eso hace que la gente se asuste porque acá hay personas que logran comprar un departamento y lo alquilan. Toda esa transacción les quita la viada, por así decirlo.

Otro tema con el que hay que tener mucho cuidado es el de los impuestos para las personas que venden acciones bursátiles, que en este momento solo pagan 5% y lo buscan subir hasta al 10%.

Pero esos impuestos van a ser correlativos a lo que ganen las personas, según indicó el ministro Francke.

Sí, pero, mira, para empezar, la Bolsa de Valores compite con las cuatro bolsas de la Alianza del Pacífico, y hace tiempo estamos tratando de que las cuatro bolsas tengan iguales impuestos. Si no, ¿para qué estamos en la Alianza del Pacífico?

¿Qué otro tema de la reforma tributaria lo inquieta?

El tema este de subir el Impuesto a la Renta después de S/ 300 mil. Si bien no hay mucha gente como objetivo de la medida, hay bastante gente de la clase media que abarca este tipo de impuestos. A mi criterio, lo subiría hasta S/ 400 mil o S/ 500 mil. ❖