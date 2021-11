Implementarán Registro Itinerante de Personas con Discapacidad para insertarlas al mercado laboral

La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, informó este sábado que están implementando un Registro Itinerante de Personas con Discapacidad en Edad de Trabajar, ello, con el fin de insertar a este grupo de compatriotas - que abarcan el 10% de la población - al mercado laboral.

Chávez anotó que con este registro se podrá obtener una data confiable acerca de las personas con discapacidad a nivel regional, provincial y distrital para que no solo accedan a ofertas laborales, sino también a cursos de capacitación.

En esa línea, recordó que nuestro país ya cuenta con la web Empleo y Personas con Discapacidad, la cual posee estándares internacionales de accesibilidad.

“Nos encontramos haciendo esfuerzos para virtualizar diversos procesos que antes eran manuales, por lo que tendremos pronto un sistema web para el registro de empresas promocionales de personas con discapacidad, así como una nueva bolsa de empleo”, agregó la funcionaria.

Asimismo, Chávez indicó que también se habilitó el Banco de Casos de Ajustes Razonables, herramienta online que ofrece un repositorio de casos de buenas prácticas laborales ejecutadas por diversas instituciones y empresas en nuestro país.

Corregir el Conadis

A su turno, durante el Primer Encuentro Presidencial con las Organizaciones Sociales de Personas con Discapacidad, el presidente Pedro Castillo señaló que los peruanos con discapacidad no pueden ser discriminados, por lo cual emprenderán acciones concretas para mejorar las oportunidades.

“Por eso necesito, señora ministra, a un representante de estos hombres y mujeres acá en el despacho para el ministerio. Vamos a bajar a las regiones, no solo para reunirnos con ellos. Basta de discursos, basta de reuniones. Tienen que asumir una responsabilidad y ejerciendo una en defensa de sus derechos. Para eso los llamamos, no para la foto, no para esta reunión, sino para que tengan directamente el acceso al trabajo, al trato digno, al respeto”, expresó el jefe de Estado.

Además, Castillo reconoció que “corregirán” el desempeño del Consejo nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

“Creemos importante que si hay que corregir Conadis, se corregirá, si hay que corregir alguna cosa, la corregiremos y creemos que el Conadis tiene que empezar a trabajar y reconocer a todas las personas con discapacidad”, destacó.