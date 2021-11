Se requiere destrabar las obras paralizadas y alentar inversión

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, adelantó que su cartera busca, dentro del pedido de la delegación de facultades legislativas expuestas al Congreso, una serie de medidas para acelerar la ejecución de la inversión pública.

El funcionario dijo recientemente que si bien hasta octubre la ejecución acumulada bate récords —S/ 28.543 millones en lo que va del año, su valor histórico en las últimas dos décadas—, plantearon la necesidad de establecer nuevos mecanismos y propuestas para mejorarla.

Francke recordó que hay obras paralizadas que oscilan entre el 50% y el 70% de su ejecución, por lo cual “hace falta un adicional de obra o completar esa inversión y por eso la prioridad en la elaboración del presupuesto por parte del MEF”.

Números

El contralor general Nelson Shack explicó que, a setiembre de este año, hay 2.445 obras por contrata que están paralizadas, y apenas 66 reiniciaron sus labores bajo el DU 008-2019, que establece medidas extraordinarias para reactivarlas.

Las obras paralizadas suman un total de S/ 18.360 millones, no obstante, Shack precisa que no son todas las obras detenidas en el país, dado que no se toma en cuenta a las obras por contratación directa, las cuales no son consideradas en la normativa previamente mencionada. En esa línea, agrega que hay 359 obras cuya reactivación es factible al DU 008-2019, pero apenas 160 están listas para reiniciarse, y sobre estas aplicarán un control concurrente.

Shack reconoció que falta una intervención directa del MEF en regulación e inyección de recursos para mejorar esta situación.

Nueva ley de contrataciones

Francke señaló que también apuntan a reformar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, reconociendo que “hay serios problemas en todos los procesos de contrataciones”.

Así, recuerda que hay nuevos métodos como el BIM, el cual para 2030, según el MEF, será obligatorio en el sector público.