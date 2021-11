Medio directorio del BCRP jura, mientras el dólar traspasa los S/4,00

Ayer Julio Velarde juró ante la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2021-2026. Velarde ratificó su estadía como máxima autoridad de la entidad monetaria por cuarta periodo consecutivo.

También juraron los economistas designados por el Ejecutivo para ocupar el directorio del BCRP: José Távara, Germán Alarco y Roxana Barrantes.

Velarde no tardó en pronunciarse sobre temas coyunturales que impactan a la economía como la protesta de la comunidad de Aquia, que ha ocasionado la paralización de actividades en Antamina y le estaría costando al país la confianza del sector privado.

“Obviamente hay que poner orden, está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones, no se justifica la violencia”, exclamó Velarde.

Solo falta el Congreso

Aún quedan tres puestos por cubrir dentro del directorio del BCRP que deben ser elegidos por el Legislativo a propuesta de la Junta de Portavoces y ya no de una comisión especial como se esperaba.

En diálogo con seis de las nueve bancadas del Congreso, La República conoció que estas aún no tienen definido candidato por falta de reuniones. No obstante, suenan con fuerza los nombres de Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Oliva, exministro de Economía; Marco Ortiz, profesor de la UP; y Marylin Choy, exgerenta central de operaciones del BCRP.

Consultados por estos entredichos, los voceros y representantes de las bancadas Partido Morado-Somos Perú, Avanza País, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso y Perú Libre señalaron que “esperarán ver la trayectoria de cada uno de los candidatos en sus hojas de vida y la idoneidad para el cargo”.

Las cinco agrupaciones junto a Acción Popular manifestaron que hoy podrían iniciar sus respectivos cónclaves para definir el tema. Por su parte, Juntos por el Perú exhortó a que el proceso sea transparente para su debida legitimidad.

“Aún no hemos iniciado el trabajo de selección de candidatos. Particularmente no tengo conocimiento sobre las personas que me pregunta y sobre ninguna otra (en referencia a los especialistas mencionados). Me imagino que en esta semana iniciaremos con el trabajo de elaborar las bases de selección recién”, anotó Elvis Vergara de AP.

Vale enfatizar que la designación del Congreso recién se daría la próxima semana, considerando que la investidura ministerial será este jueves. Dicho retraso puede afectar la confianza empresarial ante la tensión política imperante.

Congreso

Dólar trepó a S/ 4,00

El dólar cerró ayer en S/ 4,009, en un contexto en el cual el BCRP intervino en el mercado cambiario con la venta directa de US$ 270 millones y colocó swaps cambiarios venta por S/ 1 099,9 millones.

Matias Maciel, CEO de Rextie, manifestó que la incertidumbre por el debate del voto de confianza, la no aclaración sobre la estatización de algunas empresas y los recientes conflictos sociales han minado fuerte en el mercado cambiario.

“El mercado necesita mayor claridad sobre estos temas. Que se realice la votación y se pueda confirmar al gabinete, aun así veremos que las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo parecieran que no van a detenerse. Además, habrá que ver si el Gobierno toma una postura más sólida sobre la estatización y estar más detrás de la inversión privada”, expresó Maciel a este medio.

Infografía - La República

Bolsa de Valores de Lima en rojo

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la jornada con sus principales índices en negativo. Así, el S&P Peru General (el más representativo) anotó un -0,11%; y el S&P Peru Select lo hizo en -0,21%.

El sector con la caída más pronunciada fue el industrial (-1,55%), le secundo el de minería, con un -1,32% debido al traspié que presentó Trevali (-5,76%) y Buenaventura (-4,49%); en tercer lugar se ubicó el rubro de la construcción (-0,98%); mientras que los sectores de servicios y eléctrico marcaron -0,14%.

Los únicos sectores que ganaron fueron los de consumo y finanzas con un 0,67% y 1,77%, respectivamente.

Reacciones

Julio Velarde, director del BCRP

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular

“Aún no hemos iniciado el proceso de selección de candidatos. Particularmente no tengo conocimiento sobre las personas consultadas ni ninguna otra”.