Economía supera por primera vez niveles prepandemia

Desde agosto último, la economía nacional habría recuperado por primera vez los niveles previos a la pandemia.

Y es que, en el octavo mes del 2021, el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 2,3% respecto a julio (índice desestacionalizado), mientras que el PBI no primario creció 1,9%, ubicándose ambas cifras por encima de los niveles prepandemia, según la nota de estudios de la actividad económica-agosto 2021 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Para el economista Luis Arias Minaya, este indicador es una buena noticia, pues es la primera vez que se supera con claridad el nivel previo a la crisis sanitaria.

“Los que hablan de recesión, abstenerse”, agregó el exjefe de la Sunat.

PUEDES VER: Mineras con altas ganancias pagarían más impuestos

Incluso el BCRP, en su programa monetario de octubre, indicó que los indicadores de agosto y setiembre reflejaban que la actividad económica se mantendría ligeramente por encima de sus niveles previos.

El economista y docente de la PUCP José Oscátegui explicó que, si bien este año el PBI tendría un crecimiento de dos dígitos producto de un rebote estadístico, se debe resaltar que la economía nacional se está recuperando más rápido de lo que se proyectaba y ello se está viendo reflejado en los últimos reportes del BCRP.

No obstante, a pesar de que los indicadores reflejan que la actividad económica está recuperándose rápido, resaltó que ello no significa que como país estemos bien, pues aún la generación de empleo crece a paso lento. “Es posible que estemos muy cerca a donde estuvimos, pero no es que toda la economía haya regresado como si no hubiera pasado nada, se han perdido muchas cosas”, precisó el catedrático, y dijo que ahora el reto es poder tener un crecimiento real.

Resultados alentadores

Los indicadores de setiembre también reflejan el avance que viene teniendo la economía.

Y es que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el noveno mes del año, el sector minería e hidrocarburos creció 11,07% frente a similar mes del 2020.

Pese a los indicadores positivos, no significa que como país estemos bien. La generación de empleo crece a paso lento. Foto: difusión

Este dinamismo se observó gracias al desempeño positivo del subsector minero, que aumentó en 12,32% por la mayor producción de molibdeno (23,9%), oro (20,2%), cobre (17,5%), plata (3,7%) y estaño (2,8%). No obstante, se reportó una caída en la producción de hierro (-18,4%), plomo (-8,5%) y zinc (-3,2%).

PUEDES VER: Las industrias extractivas en la estrategia de reactivación económica

De otro lado, el subsector hidrocarburos aumentó 4,02% en setiembre por la mayor extracción de petróleo crudo (41,6%); mientras que disminuyó el nivel de explotación de líquidos de gas natural (-4,2%) y gas natural (-5,4%).

La entidad estadística también reportó que en setiembre el consumo interno de cemento creció 12,33%, lo que demuestra que se mantiene el dinamismo asociado con el plan de reactivación económica, y la reanudación de proyectos de construcción públicos y privados.

De otro lado, el INEI informó que el sector pesca disminuyó 39,18% en el mes de análisis. Esta caída se explicó por la menor captura de origen marítimo (-42,04%), producto del poco desembarque de especies para el consumo humano directo, destinado a enlatado (-68,1%), curado (-49%), congelado (-48,8%) y para consumo en estado fresco (-30,3%).

Reforma tributaria para mayor gasto

El economista y docente de la PUCP José Oscátegui señaló que, si bien la recuperación económica va por buen camino, hay poco margen para elevar el gasto del Estado, por lo que considera que es necesario que se lleve adelante la reforma tributaria.

“La presión tributaria es de las más bajas de América Latina y el nivel de capacidad de gasto del Estado debería ser mayor al que tiene el Perú, y eso solo se consigue si es que los impuestos aumentan”, agregó Oscátegui.

En esa línea, se mostró a favor de que se eleven los impuestos a los que tienen más ingresos.

“Va a tener que haber un aumento de impuestos e irá para aquellos que han obtenido ganancias durante este periodo de la pandemia, y no por castigarlos, sino para que aporten al país acorde con sus ingresos que obtuvieron”, anotó.

Infografía-La República.

Infografía-La República.

Infografía-La República.